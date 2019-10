Remco Evenepoel arriveert met Gert Verhulst en James Cooke op Herfstcriterium in Oostrozebeke XC/JDK

07 oktober 2019

13u55 0

Remco Evenepoel neemt vandaag deel aan het 75ste Herfstcriterium in Oostrozebeke. Het supertalent van Deceuninck-Quick.Step, deze week te gast in het programma ‘Gert Late Night’, arriveerde in het gezelschap van Gert Verhulst en James Cooke. ’t Was oorspronkelijk de bedoeling dat het drietal met de helikopter richting West-Vlaanderen zou trekken, maar de oversteek werd wegens het slechte weer met de auto gemaakt.