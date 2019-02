Remco Evenepoel afgevoerd na crash in UAE Tour: “Natuurlijk ben ik wat van streek” YP DVDE

27 februari 2019

12u05

Bron: Belga, VTM NIEUWS 8 Wielrennen Remco Evenepoel is na zijn opgave wegens een valpartij in de vierde etappe van de UAE Tour (VAE/WorldTour) overgebracht naar het ziekenhuis, zo bevestigde zijn team Deceuninck-Quick.Step. Aldaar werden er bij de onderzoeken geen breuken vastgesteld, enkel schaafwonden. “

Op het eerste gezicht bleek al dat de verwondingen niet al te ernstig zouden zijn. “Het gaat vooral om schaafwonden”, zo verduidelijkte ploegdokter Yvan Van Mol eerder al aan Belga. Evenepoel reed tegen een motor van de organisatie die geparkeerd stond langs de kant van de weg. De renner voor de jonge Belg maakte een bruuske beweging om de motor te ontwijken, Evenepoel slaagde daar niet in.

“Ik denk dat ook de omstandigheden hun rol gespeeld hebben, het was buiten 32 graden”, reageerde ploegleider Geert Van Bondt. “Hij voelde zich op een bepaald moment een beetje ongemakkelijk, voelde zich draaierig en dus hebben ze hem voor alle zekerheid toch maar meegenomen naar het ziekenhuis, waar schaafwonden aan zijn rechterkant op armen en benen vastgesteld werden.”

Zijn verdere programma is afhankelijk van zijn verwondingen. “We moeten nu eerst afwachten wat de dokter zegt. Ik denk echter dat we zijn programma niet moeten aanpassen omdat hij nu nog wel een periode heeft. Nokere, Turkije en Normandië zijn de volgende afspraken. Hij heeft in principe dus wel nog tijd.”

In de loop van de dag zal Evenepoel het ziekenhuis mogen verlaten. De renner zal dan met de ambulance overgebracht worden naar zijn hotel. Koersen zal er echter niet meer bij zijn. “Ik denk dat hij hier dinsdag een prachtprestatie geleverd heeft: in een eerste WorldTour-wedstrijd op die leeftijd met al die toppers aan de start en dan al presteren, dat is zelfs meer dan prachtig”, besloot Van Bondt.

In zijn eerste WorldTour-koers stond de amper negentienjarige neoprof na drie ritten op de zeventiende plaats. In de bergrit van dinsdag werd de wereldkampioen bij de junioren knap vijftiende en zo beste Belg. Zijn profdebuut vierde hij eind vorige maand in de Ronde van San Juan.

Evenepoel: “Natuurlijk ben ik wat van streek”

Inmiddels reageerde Evenepoel ook al via zijn ploeg. De jongeling geeft aan toch geschrokken te zijn. “Natuurlijk ben ik wat van streek en ook een beetje bang na wat er vandaag gebeurd is”, aldus Evenepoel. “Dit was mijn eerste WorldTour-koers en ik wilde die natuurlijk niet op deze manier zien eindigen. Los van wat stramheid ben ik ok. Er werden geen breuken vastgesteld en dat is toch een opluchting. Ik hoop dat ik snel zal herstellen en zo weer mijn plaats kan innemen in ‘the pack’.” Aan zijn programma wordt niet gesleuteld. Nokere Koerse wordt zijn volgende opdracht.

Ewan wint

De Australiër Caleb Ewan (Lotto-Soudal) won de vierde etappe in de UAE Tour (VAE/WorldTour). Na 197 kilometer tussen Palm Jumeirah en Hatta Dam was de 24-jarige Ewan op de slotklim met steile stukken tot zeventien procent sneller dan de Italiaan Matteo Moschetti en de Sloveen Primoz Roglic, die leider blijft. Voor Ewan was het de eerste zege in een WorldTour-koers voor Lotto-Soudal, dat hem eind vorig jaar overnam van Mitchelton-Scott.

Zes renners kozen voor de lange vlucht. Daarbij voor de derde dag op rij Stepan Kurianov en Charles Planet, die een stevige strijd uitvochten aan de tussensprinten. In het peloton viel vooral de opgave van Remco Evenepoel te melden na een valpartij, en nervositeit bij het ingaan van het laatste wedstrijduur, toen er even waaiers werden getrokken. Daarbij speelde een zichtbaar geïrriteerde wereldkampioen Alejandro Valverde een opvallende rol.

In de finale ging onder meer Lotto-Soudal naar voor in het peloton, in dienst van zijn nieuwe kopman Caleb Ewan. Verrassend genoeg trok Tom Dumoulin in een zo goed als kansloze aanval in de hellingen grenzend aan de Hatta Dam. Achter zijn rug sloegen de nummers 2, 3 en 4 van het algemene klassement tegen de grond bij een massale valpartij. Alejandro Valverde en Emanuel Buchmann konden nog terugkeren, David Gaudu verloor extra terrein door een lekke band.

Bij het aansnijden van de slotklim was Dumoulin al teruggegrepen en plaatste neoprof Moschetti (Trek-Segafredo) meteen zijn versnelling. Ewan schoof mee, timede zijn sprint perfect en haalde vlot zijn eerste UCI-zege van het seizoen. Zij aan zij met Moschetti finishte Roglic als derde. Dankzij een klein kloofje en de bonificatieseconden loopt hij zo nog eens zeven seconden extra uit op zijn dichtste concurrent Valverde. Die volgt in de stand nu op 21 seconden.

Ewan: “Er valt een pak stress van mijn schouders”

Ewan won al een rit in de Tour Down Under, maar werd toen gediskwalificeerd wegens onregelmatig sprinten. De overwinning ging toen naar Jasper Philipsen. Maandag moest hij nog vrede nemen met een derde plaats, woensdag was hij dan toch aan het feest, na een indrukwekkende sprint op de Hatta Dam, zo’n 300 meter omhoog met stukken tot 17 procent. “Het was een kwestie van perfect te timen”, vatte hij na afloop samen. “Ik wist dat ik hier kansen had, maar ik mocht niet te vroeg gaan. De klim bleek iets steiler dan verwacht, maar gelukkig kon ik mijn inspanning volhouden tot het eind.”

“Dit was mijn beste kans op de ritzege”, vond hij zelf. “Ik ben een sprinter die niet veel weegt, de meeste van mijn collega’s moeten 80 kg omhoog sleuren, ik slechts 67 kg en dat scheelt een pak als je omhoog moet sprinten. De ploeg steunde me onderweg ook uitstekend, hield me de hele dag uit de wind en bracht me in perfecte positie naar die slothelling, in vijfde à zesde positie, daarna was het aan mij om de klus te klaren. Ik ben blij, opgelucht dat ik die eerste overwinning vast heb, een pak stress valt van mijn schouders. Hopelijk is dit de eerste van vele zeges voor mijn nieuwe ploeg en dit geeft vertrouwen voor wat nog komt. Mijn grote doel dit jaar is Milaan-Sanremo (waar hij tweede werd in 2018, hij won de sprint na Nibali, red) en dit is alvast een goed teken.” LEK/

Morgen zijn de sprinters waarschijnlijk aan zet in de UAE Tour. Net voor de finish in Khor Fakkan wacht wel nog een stekelige helling.

