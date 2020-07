Remco Evenepoel aan vooravond van de Ronde van Burgos scherper dan ooit: “Sterk deelnemersveld? Alleen maar in mijn voordeel” MXG

27 juli 2020

18u37 6 Wielrennen Remco Evenepoel (20) herstart zijn seizoen vanaf morgen in de Ronde van Burgos met dat ultieme doel in oktober, de Ronde van Italië. Daags voor de start stond Evenepoel via Zoom de pers te woord. “Dat het deelnemersveld hier al sterker is dan in de Algarve? Alleen maar in mijn voordeel”.

“Ik heb mijn voedingspatroon verbeterd. Daar heb ik echt veel in bijgeleerd”, sprak Evenepoel trots. De coronaperiode heeft ervoor gezorgd dat de jonge Belg scherper dan ooit staat. “Ik heb nog een jong lichaam en dat kan vaak wat wisselvalliger zijn als het op gewicht aankomt. Ik ben lichter dan ooit nu, dus dat is al een goed teken.”

Ik zie mezelf niet als een favoriet in de Giro. Remco Evenepoel

Het deelnemersveld is in de Ronde van Burgos al wat hoger dan in bijvoorbeeld de Ronde van de Algarve die Evenepoel won. “Ik ben blij dat ik tegen goede renners kan rijden. Dat kan me alleen maar beter maken. Ik leer daar veel van, dus het is een hele goede test voor mij en het zal er alleen maar voor zorgen dat ik beter kan worden. Ik zie het als een voordeel, maar ik kan niet alles winnen, hé. Het deelnemersveld is hier heel sterk met veel van de beste klimmers ter wereld.”

“Ik ben gedurende de lockdown op veel vlakken beter geworden. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dat kan wel in mijn voordeel spelen. Ik heb geprobeerd om goed voor mezelf te zorgen, en dat is mij wel gelukt denk ik.” Gaat Evenepoel in Burgos staaltjes van z'n kunnen etaleren? “Het is belangrijk voor de ploeg en de sponsors dat we in de picture rijden en zo snel mogelijk weer gaan winnen. Dit doe ik als voorbereiding op de Ronde van Lombardije. Er is een aankomst bergop, dus daar zal ik misschien wel iets proberen. We zullen wel zien.”



Giro

Al snel ging het ook over de Ronde van Italië en de doelen van Evenepoel daar. “Ik ben geen favoriet, misschien een outsider. Ik klim goed en heb een goede tijdrit. Ik kan nu niet zeggen hoe ik zal zijn na twee weken Giro. De tweede tijdrit kijk ik erg naar uit, dat is een lastige. Die is niet te technisch, gewoon rechtdoor dus dat moet me wel liggen. Er zijn ook ritten die niet echt in mijn voordeel zijn en die dan boven de 3.000 meter hoogte gaan, maar daar werk ik nu aan.”



Neigt Evenepoel dan meer naar een aanpak van pakweg Primoz Roglic of Tom Dumoulin? Die pakken vooral veel tijd op hun concurrenten in de ritten tegen de klok. “Met een goeie tijdrit kan je inderdaad een andere strategie hanteren. Als je niet lost in de bergen en je kan sneller dan iedereen gaan in de tijdritten, dan kan je je wel handhaven. Ik weet niet of ik Carapaz bijvoorbeeld bergop zal kunnen volgen, maar dan focus ik me op de tijdritten en dan zien we wel waar ik uitkom. Ik heb nog nooit een grote ronde gereden, dus dat is moeilijk om in te schatten.”

Tussendoor kwam Evenepoel nog even terug op de uitspraak van Vincenzo Nibali. Die tipte onze landgenoot voor de Ronde van Italië: “Hij kan de grote verrassing worden in de Giro.” Evenepoel was gecharmeerd van de woorden van de ‘Haai van Messina’: “Hij zal wel niet liegen als hij zoiets tegen de media zegt. Dat is leuk, het geeft me alleen maar meer motivatie.”

Corona

Over het coronavirus maakt Evenepoel zich weinig zorgen, al ijvert hij voor voorzichtigheid. “Ik volg deregels en draag mijn masker altijd, behalve op de fiets of aan tafel natuurlijk. De teams en de organisatie doen hun best om het virus uit het peloton te houden, daarom hoop ik dat de fans dat kunnen respecteren.” Want dat gebeurt volgens Evenepoel nog niet consequent. “Soms merk je dat ze blijkbaar al vergeten zijn. Ze komen dan veel te dicht om een foto te nemen. Vandaag ben ik nog wat boos geworden op zo iemand. Als mensen willen dat er weer gekoerst wordt, moeten ze de regels volgen.”

Geert Van Bondt, ploegleider Deceuninck-Quick.Step



