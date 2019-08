Remco Evenepoel (19) breekt met vriendin en verhuist naar Monaco: “Alles om zijn doel te bereiken” Joeri De Knop

02 augustus 2019

05u15 11 Wielrennen Het ging al hard voor het nieuwe Belgische wielerfenomeen Remco Evenepoel (19) en hard blíjft het gaan. Eerst kreeg zijn leven een nieuwe wending, na de breuk met zijn vriendin Oumi. En nu ook zijn sportieve carrière, met een verhuis naar Monaco. “Zo kennen we onze zoon”, zegt vader Patrick. “Als hij zich een doel stelt, gaat hij er volledig voor.”

Eerst het minder leuke nieuws. Remco Evenepoel en Oumaïma Rayane zijn geen koppel meer. Dat liet het ravissante meisje met Marokkaanse roots de voorbije dagen al doorschemeren via de sociale media en werd gisteren door de familie bevestigd. “Remco en Oumi hebben geen ruzie”, benadrukt vader Patrick. “Ze hebben in goede verstandhouding en met wederzijds respect een punt gezet achter hun relatie.” De twee - die in dezelfde straat in het Vlaams-Brabantse Schepdaal wonen - leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriend in het voorjaar van 2017, de periode waarin Remco ‘De Grote Switch’ maakte van het voetbal naar de wielersport. Oumi maakte zijn steile opmars mee, van eerstejaarsjunior tot neoprof. En stond haar vriend zo goed mogelijk bij. Tegelijk bleef ze ook aandacht besteden aan haar eigen leven, waarin de universitaire studie Handelswetenschappen op de Campus Brussel van de KU Leuven centraal stond. Zo zag ze Remco op 25 september 2018 in Innsbruck juniorenwereldkampioen tijdrijden worden in de aula van de unief, het ene oog in spanning gericht op de laptop, het andere aandachtig op de docerende prof.

Dubbel genieten

“Toch heeft het wielrennen een grote impact op ons leven”, zei ze in een eerder interview. “Dat is niet zo simpel voor een koppeltje van onze leeftijd. Maar we genieten dubbel van de soms korte momenten dat we elkaar zien.” Precies daar neep het schoentje. Die qualitytime werd almaar schaarser. Niet verwonderlijk, in een verhaal van twee jonge, ambitieuze mensen met elk een specifiek levensdoel. Gretig om dat doel zo goed mogelijk na te streven en uiteindelijk ook te bereiken. “Oumi heeft nog minstens vijf jaar studie voor de boeg en wil zich daar volledig op toeleggen. Remco investeert 100% in de uitbouw van zijn profcarrière”, legt vader Patrick uit. “Die persoonlijke ambities mogen ze niet voor elkaar opgeven, vinden ze. Daar zijn ze per slot van rekening nog veel te jong voor. Ze zijn nog niet getrouwd, wonen nog niet samen... In die zin begrijpen ze elkaar volledig. En zijn ze er dus ook op een positieve manier uitgekomen.”

En of het Remco Evenepoel menens is met zijn professionele wielercarrière. ‘Ma, pa, ik wil naar het buitenland. Ik wil bergop kunnen fietsen. In de bergen kunnen trainen’, deelde hij het thuisfront begin mei plots mee na de Ronde van Romandië. Evenepoel, dromend van een prominente rol in het (grote)rondewerk en dol op klimmen en tijdrijden, had in Franstalig Zwitserland op het allerhoogste WorldTour-niveau een harde leerschool achter de rug. “Het zette hem aan het denken”, aldus vader Patrick. “En na zijn opmerkelijke BK in Gent, kwam de klik in zijn hoofd er helemaal. Daar drong het besef pas écht door dat hij veel meer kon bereiken. Als hij er maar alles voor over had, want hij weet dat het hem niet op een schoteltje wordt aangereikt. Dus herhaalde hij zijn intentie. (lacht) Zo kennen we onze zoon. Als hij iets in gedachten heeft, gaat hij er helemaal voor. ‘Oké’, keken Agna (Remco’s mama, red.) en ik elkaar aan. ‘Dan gaan we iets zoeken.’”

Overwinteren

Via Philippe Gilbert - nu nog ploegmaat bij Deceuninck-Quick.Step, straks tegenstander bij Lotto Soudal - en enkele andere mensen kwamen Evenepoel en de zijnen al snel uit bij Monaco, het mondaine ministaatje in de Middellandse Zee. “Iemand bood hem een leegstaand appartementje aan dat hij vrij mag gebruiken.” U denkt nu heel spontaan aan het fiscale voordeel - een ingeweken Monegask betaalt geen inkomens- en vermogensbelasting als hij/zij er minstens zes maanden en één dag per jaar verblijft. Terecht. Dat voordeel is onmiskenbaar aanwezig. Maar voor een knaap van amper 19, brandend van verlangen om de wereld te veroveren, spelen ook andere motieven. Het milde klimaat. En vooral: de prima faciliteiten in het onherbergzame achterland van Nice. “Definitief verhuizen kan hij trouwens nog niet”, stipt pa Patrick aan. “Daarvoor verdient hij op dit moment nog niet genoeg. De bedoeling is wel om zijn stekje in het zuiden regelmatig op te zoeken. Liever vandaag dan morgen trekt hij ernaartoe. Voorlopig staan er nog iets te veel afspraken op zijn sportieve agenda. Maar na het seizoen gaat hij er ongetwijfeld overwinteren.”

Perfect Frans

Zo wordt Evenepoel na Axel Merckx, Tom Boonen, Gert Steegmans, Philippe Gilbert en Tim Wellens al de zesde Belgische renner die tijdens zijn actieve carrière uitwijkt naar Monaco. Niet zonder succes - al kreeg Boonen op den duur heimwee naar huis. Wat uiteindelijk in 2012, vijf jaar nadat hij een flat in de haven van Fontvieille betrok, leidde tot een definitieve terugkeer naar zijn vertrouwde Kempengrond. Wat dat betreft maken de Evenepoels zich geen zorgen. Patrick: “Remco heeft er al uitvoerig met Philippe Gilbert over gepraat. ‘Phil’ zal hem daar een beetje opvangen, wegwijs maken en introduceren in de lokale trainingskliek die uit flink wat prominente namen bestaat (Monaco is dé ‘hotspot’ voor ruim 40 renners in het profpeloton, onder wie Froome, Thomas, Kruijswijk, Mollema en Poels, red.). Hij zal dus kunnen fietsen met heel goeie renners. Bovendien is hij de Franse taal perfect machtig. Monaco is een ideale uitvalsbasis voor zijn type renner. Die wil bereiken wat iedereen denkt dat hij kán bereiken. Of misschien ook niet, hé. (lacht) Dat zal de toekomst uitwijzen. Hij moet er hoe dan ook voor zorgen dat hij zichzelf achteraf niets kan verwijten. En kan concluderen: ‘Ik heb er álles, maar dan ook werkelijk álles voor gedaan om mijn doel te bereiken.’”