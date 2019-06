Reisorganisaties Corendon en Sunweb gaan fuseren, samengaan wielerteams lijkt voorlopig niet aan de orde DMM

03 juni 2019

17u33

Bron: AD 0 Wielrennen Corendon en Sunweb gaan fuseren. De twee reisorganisaties zijn allebei opgekocht door de Zweedse investeringsmaatschappij Triton. Of die actie gevolgen heeft voor de twee gelijknamige wielerteams, is voorlopig onduidelijk.

Corendon en Sunweb zijn allebei actief als sponsor van een wielerploeg. De twee reisorganisaties kunnen in hun wielerteams rekenen op twee stevige uithangborden. Tom Dumoulin rijdt voor Team Sunweb, Mathieu van der Poel voor Corendon-Circus. Met het samengaan van de twee reisorganisaties is het natuurlijk de vraag of dat ook voor de twee wielerteams geldt. Zo zouden Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin plots voor dezelfde ploeg kunnen uitkomen.

Zover is het wel nog lang niet. Het samengaan van Sunweb en Corendon betekent niet noodzakelijk dat beide wielerteams gaan fuseren. Corendon heeft bijvoorbeeld nog tot 2021 een contract lopen met de ploeg van de broers Roodhooft waarvoor Van der Poel rijdt. Van zowel Corendon-Circus-manager Roodhooft als Team Sunweb-manager Spekenbrink kwam voorlopig geen officiële reactie.