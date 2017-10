Reichenbach dient klacht in tegen Moscon na duw die leidde tot elleboogbreuk - Contador wil verbod op wattagemeters Bewerkt door GVS

Contador: "Wattagemeters weerhouden renners van aanvallen"

Alberto Contador ziet graag een verbod in het wielrennen op de 'powermeter', de apparaatjes op het stuur waarop de renners kunnen aflezen hoeveel kracht (wattage) ze leveren op de trappers. "Dan wordt het wielrennen veel aanvallender", aldus de Spanjaard in een interview met sportkrant Marca. 'El Pistolero' heeft na de Ronde van Spanje afscheid genomen.

Contador, die in de Vuelta de laatste bergrit won op de top van de steile Angliru en vierde werd in de eindstand, vindt het gebruik van de powermeters funest voor de aanvalsdrang. "Als je omhoog fietst, zie je precies hoeveel Watt je wegtrapt. Je weet wat je maximum is en dat weerhoudt je ervan aan te vallen. Zeker als de renners van Sky het tempo bepalen met 400 Watt. Als je die nummers niet ziet, ga je op gevoel rijden en durf je wellicht wel te demarreren", aldus Contador.

De Spanjaard noemde expliciet de ploeg van Chris Froome, die de Vuelta won. De renners uit de Britse ploeg Team Sky zweren bij het gebruik van de powermeter.

Reichenbach dient klacht in tegen Moscon

De Zwitser Sébastien Reichenbach (FDJ), die gisteren in de Italiaanse semiklassieker Tre Valli Varesine een elleboogbreuk opliep na een valpartij, heeft vandaag bij de UCI en de Italiaanse politie een officiële klacht ingediend tegen de Italiaan Gianni Moscon (Sky). Dat liet de Zwitser weten aan het Zwitserse dagblad Le Nouvelliste. Moscon zou Reichenbach opzettelijk geduwd hebben. Volgens de Zwitser zagen meerdere renners het incident gebeuren en zijn ze bereid te getuigen tegen Moscon.

Het voorval werd op de website van FDJ bevestigd. "De valpartij werd veroorzaakt door het gevaarlijke gedrag van één van de opponenten van Reichenbach, Gianni Moscon", liet het Franse WorldTour-team optekenen. "Laat ons onze energie steken in Seb een goed herstel te wensen. Hij had eerder dit seizoen al met fysieke ongemakken te kampen."

Moscon reageerde eveneens op Twitter: "Het is spijtig te horen dat Sébastien Reichenbach ten val is gekomen in de wedstrijd van vandaag (dinsdag, nvdr). Ik wens hem een snel herstel."

"Andere renners getuigen"

Bij de Zwitserse krant Le Nouvelliste kwam Reichenbach nog eens terug op het incident. "Ik ga een klacht indienen tegen Gianni Moscon, want hij heeft me opzettelijk ten val gebracht", aldus de Zwitser. "Diverse andere renners hebben het zien gebeuren en zijn bereid om te getuigen in mijn voordeel. Dit had nog veel erger kunnen aflopen. Moscon heeft zich letterlijk tegen mij geworpen in de afdaling. Mijn ploeg FDJ steunt mij ook om klacht in te dienen."

Voor Moscon is het niet de eerste keer dat hij dit seizoen in opspraak komt. De Italiaan werd in het voorjaar door zijn team Sky zes weken geschorst na racistische uitlatingen aan het adres van de Fransman Kevin Reza (eveneens FDJ). Reichenbach liet toen op Twitter zijn ongenoegen blijken en maakte - zonder de naam van Moscon te noemen - brandhout van de Italiaan. "Imbecielen die racistische beledigingen gebruiken zijn een schande voor onze sport".

Die tweet lijkt de aanleiding van het incident te zijn, volgens Reichenbach. "Dit is een afrekening voor mijn tweet tijdens de Ronde van Romandië, die tot zijn interne schorsing heeft geleid. Maar ik had hem toen niet eens bij naam genoemd."

Twee weken geleden op het wereldkampioenschap in het Noorse Bergen kwam Moscon ook in een negatief daglicht. De Italiaan, die diep in de finale met de Fransman Alaphilippe leek te gaan uitvechten wie wereldkampioen werd, had - duidelijk in beeld - aan de klink van de Italiaanse volgwagen gehangen en werd na de race gediskwalificeerd.

