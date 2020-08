Regen voorspeld voor openingsweekend Tour in Nice: “Zal moeilijk zijn om peloton samen te houden” Redactie

27 augustus 2020

14u17 0 Wielrennen De Tour de France gaat zaterdag in Nice vermoedelijk niet droog van start. Tijdens de eerste rit hangen flinke stapelwolken boven het parcours en die kunnen in de loop van de middag uitgroeien tot stevige regen- en onweersbuien, voorspelt Weeronline. Koud is het niet, zo’n 27 graden.

De buien kunnen fors uitpakken met zware windstoten, hagel en plensregens. De kans op pittige buien is ‘s middags het grootst, precies tijdens de etappe die om 14.00 uur begint. Ook Philippe Gilbert heeft de weersvoorspelling al nagetrokken. “Op dit moment wordt er regen voorspeld voor de eerste rit. Dat is een belangrijk element”, aldus de renner van Lotto Soudal. “We zullen het de komende uren goed moeten opvolgen. Als het regent, zal het moeilijk zijn om het peloton samen te houden, dus daar kunnen wel mogelijkheden liggen.”In de avond trekken ze geleidelijk naar het oosten weg. Tijdens de regen kan het behoorlijk afkoelen tot onder 20 graden.

Tweede rit niet veel beter

Voor de tweede etappe op zondag worden niet veel betere fietscondities verwacht. Opnieuw ontstaan er regen- en onweerbuien in de omgeving van Nice. Het zijn er waarschijnlijk wel minder, en minder zwaar, maar het peloton moet wel rekening houden met nattigheid. De etappe brengt de renners de bergen in waar het een stuk frisser is. De temperatuur ligt daar rond of iets boven 20 graden.

Na het weekend wordt koers gezet richting de zuidkant van de Franse Alpen. Die etappes zullen naar verwachting een stuk droger en zonniger verlopen. Volgend weekend, in de Pyreneeën, krijgen de renners waarschijnlijk zelfs tropische temperaturen voor de kiezen.

Sagan en Van Aert verkenden het parcours in en rond Nice in zonnige omstandigheden

Lees ook:

Van Aert tussen twee vuren in Tour, zijn ploegleider: “Ik hoop dat ik een vriend blijf van Vlaanderen”

Vier renners moeten Lotto-Soudal aan ‘minstens’ vier ritzeges helpen, al wordt dat niet evident (+)