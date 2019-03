Recordwinnaar Sean Kelly ziet Sky-tweestrijd in Parijs-Nice: "Twee hanen in een kippenhok: altijd gevaarlijk" Joeri De Knop

16 maart 2019

09u16 0 Wielrennen Legt Sky er het blok op en rolt het zo de rode loper uit voor Kwiatkowski? Of roert Bernal zich alsnog in het pittige slotweekend van Parijs-Nice? "Twee hanen in een kippenhok: kan nog leuk worden", kijkt Sean Kelly, recordhouder met zeven (opeenvolgende) eindzeges, er verlekkerd naar uit.

Hoe heb je Parijs-Nice tot dusver beleefd, Sean?

"Ik heb er geweldig van genoten. Van de eerste dag was het écht koers. Wind, waaiers, spektakel, favorieten die tijd verliezen... Great! Nu is het uitkijken naar een leuk en spannend slotweekend."

Wie wint deze editie?

"Het worden nog twee ingewikkelde ritten. Ik verwacht een spervuur van aanvallen. Zaterdag wordt het superlastig en op de slotetappe in Nice valt geen peil te trekken. Daar kan nog heel veel. Al zal het misschien wel meevallen, nu er lenteweer wordt voorspeld. Sánchez ligt op de loer. Ook jongens uit de tweede lijn à la Kelderman, Jungels, Quintana en Bardet zullen elke kans aangrijpen om hun slag te slaan. Toch zie ik niemand in staat om de twee Sky-boys te verontrusten. Ze beschikken over het beste team. In normale omstandigheden worden ze één en twee."

Vraag blijft: in welke volgorde? Raakt Bernal nog over Kwiatkowski?

"Kan Bernal Kwiatkowski 'flikken', bedoel je? (lacht) We weten hoe het kan gaan met twee hanen in een kippenhok. Het maakt de situatie er niet altijd makkelijker op. Hoe wil Sky het tactisch spelen? Leggen ze er het blok op, controleren ze de hele boel? Dan ligt de rode loper uitgerold voor Kwiatkowski. Of sturen ze Bernal mee in de ontsnappingen, waardoor ze de andere teams in de achtervolging dwingen? Zo kan het natuurlijk ook. Maar dan wordt je eigen team plots your biggest enemy, als geletruidrager. Het kan dus best gecompliceerd worden. Eén man die je verder kan helpen met de vraag hoe ze 't gaan aanpakken. Bel eens met 'Sir Dave' (Brailsford, teammanager van Sky, red.) (lacht) Al betwijfel ik of hij je het antwoord zal geven."

Een man naar je hart, die Egan Bernal?

"Absoluut. Geweldig, hoe hij de voorbije week doorkwam. En vooral stand hield in die waaieretappes. Hij vocht verdorie dapper mee tegen de wind, was zelfs één van de besten vooraan. Als je dát kan met je - ocharme - zestig kilo, dan ben je een ongelooflijk talent. En lacht de toekomst je toe. Zeker als je, zoals hij donderdag bewees, op de koop toe nog een flink stukje kan tijdrijden."

Kan hij op termijn de Tour winnen?

"Zeker. Vorig jaar sloofde hij zich bij zijn debuut dag na dag uit voor Thomas en Froome. En werd hij zelf nog vijftiende in Parijs. Op z'n 21ste! Dat is heel vroeg in zijn carrière. Dus ja, hij is een potentiële Tourwinnaar. Het zou me trouwens niet verbazen mocht hij dit jaar al de Giro winnen.”