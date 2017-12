Rebellin (46!) weet van geen ophouden en tekent bij nieuwe Belgische ploeg Glenn Van Snick

11u13

Bron: Facebook Naturablue Cycling Team 0 Photonews Wielrennen Davide Rebellin breit nog maar eens een jaartje aan zijn indrukwekkende carrière. De Italiaanse wielrenner is intussen 46, maar dat weerhoudt hem niet om een eenjarig contract te ondertekenen bij het nieuwe, Belgisch-Algerijnse team Sovac-Natura4ever.

Manager Geoffrey Coupé is in de wolken met de komst van de ex-winnaar van onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse pijl. "Davide Rebellin zal een van de speerpunten worden van ons team. Zijn ervaring is een belangrijke troef voor onze jonge renners."