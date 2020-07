Reanimatie bij renner na hartstilstand, oefenkoers Wortegem-Petegem stopgezet

Redactie

04 juli 2020

15u14 60 Wielrennen De oefenkoers in Wortegem-Petegem is definitief stopgezet nadat een renner in de Kleistraat reanimatie kreeg na een val en hartstilstand. Het peloton werd afgeleid naar de start, maar een herstart komt er niet.



Het ongeval gebeurde na zo’n tien kilometer. De renner in kwestie viel in de Kleistraat, waarna hij een hartstilstand kreeg. De MUG was snel ter plaatse en startte een reanimatie. Het peloton werd afgeleid naar de start, maar er werd beslist om niet te herstarten.

Wortegem-Petegem is één van de vier wedstrijden in het eerste Belgische koersweekend sinds de start van de coronacrisis. De koers wordt georganiseerd door Heidi D’Hulst, moeder van Belgisch kampioen Tim Merlier. Naast Merlier stonden ook onder anderen Sep Vanmarcke, Otto Vergaerde en Jonas Rickaert aan de start.