REACTIES. Pedersen: “Wilde tonen dat ik geen one-hit-wonder ben” - Trentin: “Mads is een nachtmerrie” XC/TLB/MCA/JSU

11 oktober 2020

16u44 0 Wielrennen De regenboogtrui moest hij afstaan, maar vandaag haalde Mads Pedersen zijn gram in Gent-Wevelgem. De Deense ex-wereldkampioen vloerde Florian Sénéchal en Matteo Trentin in de sprint. Het voltallige podium stond ons te woord.

Pedersen: “Wilde tonen dat ik geen one-hit-wonder ben”

“Het was een harde wedstrijd, in droge en natte omstandigheden. Dat ligt me wel”, klonk het bij winnaar Pedersen. “Ik had het geluk dat ik in de slotkilometer naar de leiders kon rijden. Deze zege betekent ook veel voor mij. Ik heb het WK overgeslagen om hier top te zijn. Dat brengt nu op. Ik wilde tonen dat ik geen one-hit-wonder ben (vorig jaar verbaasde hij vriend en vijand met zijn wereldtitel, red.). Of ik iets gemerkt heb van de rivaliteit tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert? In de laatste kilometers wilden ze elkaar niet laten rijden. Iedereen weet dat die twee heel sterk zijn.”

Sénéchal: “Kon Pedersen niet kloppen in sprint”

Een tweede plek was het hoogst haalbare voor Florian Sénéchal. “Het was een mooie finale, met de beste voorin. Tom Steels zei dat ik niet moest aarzelen om aan te vallen, aangezien er heel wat snelle mannen in de kopgroep zaten. Ik wachtte af en zat op het juiste moment in het juiste wiel. Uiteindelijk kon ik Mads Pedersen niet kloppen in de sprint. Die tweede plek is mooi, zeker omdat ik vroeg ten val kwam in deze koers.”

Trentin: “Pedersen is beetje een nachtmerrie”

Derde plek voor Matteo Trentin. “Het resultaat kon beter. Dat ik opnieuw op Mads Pedersen bots (de Deen vloerde Trentin ook op het WK van vorig jaar, red.)? Hij is een beetje een nachtmerrie”, lachte de Italiaan. “Pedersen verdiende het om te winnen. De renner met de beste benen heeft gewonnen.”

Lampaert: “Mis versnelling bergop, maar ben tevreden met prestatie”

