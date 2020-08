REACTIES: Gilbert speelde geen rol: “Ik wou toch finishen met het oog op Sanremo” - Van Avermaet: “Een van mijn zwaarste dagen op de fiets” DMM

01 augustus 2020

20u12 1 Wielrennen 25ste op meer dan een kwartier in het gezelschap van titelverdediger Julian Alaphilippe. Illustratiever kan de finish van Philippe Gilbert niet zijn voor de slijtageslag die de Strade Bianche anno 2020 was. “Ik heb veel pech gehad.”

Vooraf had Philippe Gilbert gewaarschuwd voor de hitte. Uiteindelijk zou zijn materiaal een bepalende rol spelen. De ex-winnaar van de Strade Bianche kwam in de finale niet in het stuk voor. “Het was een heel zware dag”, zei Gilbert in een eerste reactie.

“Ik heb veel pech gehad. Materiaalproblemen en fietswissels enzo. Dan is het moeilijk om mee te doen natuurlijk. Ik ben gefinisht met Alaphilippe. Hij vertelde me dat hij een paar keer lek is gereden. Ik heb ook veel renners geparkeerd zien staan. Als je pech hebt, moet je extra inspanningen leveren om terug te keren en dat betaal je cash.”

“Dat Wout wint? Ach, ik ben blij voor hem. Voor mij was het een goeie inspanning met het oog op Sanremo. Net daarom vond ik het belangrijk om te finishen. Zo’n wedstrijd doet de conditie altijd goed. Nu is het zaak om te herstellen en dan hoop ik in orde te zijn voor volgende week.”

Van der Poel: “Lekke band op een slecht moment”

Mathieu van der Poel was misschien wel de topfavoriet voor de Strade Bianche. Maar de Nederlander moest zich tevreden stellen met de vijftiende plek. “Wat een hete dag was dit”, schrijft hij op Instagram. “Een lekke band op een slecht moment verpestte mijn wedstrijd, maar ik ben wel erg blij dat we weer racen.”

Oliver Naesen gaf op: “Het was te heet”

Met Philippe Gilbert, Loïc Vliegen, Greg Van Avermaet en winnaar Wout van Aert haalden slechts vier Belgen de finish in Siena binnen tijd. Ook Oliver Naesen stapte onderweg af. “Al bij de start voelde ik dat het te heet voor mij was”, verklaarde de renner van AG2R.

De Waaslander hoopte op top tien, maar stapte bij de bevoorrading af. “Al van bij de start voelde ik dat het te heet was voor mij. Veel heb ik niet onthouden van deze wedstrijd. Ja, het is wel mooi, maar ik denk dat het hier mooier koersen is bij acht graden dan bij 40.”

Naesen rijdt woensdag Milaan-Turijn in voorbereiding op Milaan-Sanremo, waarin hij vorig jaar als tweede finishte. “Ik hoop dat het volgende week niet opnieuw 40 graden wordt. Vandaag heb ik geleerd dat zo’n temperaturen niets voor mij zijn.”

“Vraag het me morgen nog eens.” Een sprekend antwoord op de vraag of Greg Van Avermaet blij was terug een wedstrijd af te werken. “Dit was een van de zwaarste wedstrijden uit mijn carrière. De warmte en de lastige grindwegen maakten het niet gemakkelijk. Ik zat lang goed maar in die groep van zes mistte ik dan toch dat extraatje. Ik ben héél diep gegaan.”