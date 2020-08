REACTIES. Alaphilippe: “Ik wist dat ‘Woet’ heel sterk was”- Sagan: “Had niet de vorm van andere jaren” DMM

08 augustus 2020

20u00 4 Wielrennen Het scheelde een wiel of Julian Alaphilippe had zichzelf opgevolgd als winnaar van Milaan-Sanremo. Helaas voor de Fransman was er Wout van Aert. “Ik wist dat ‘Woet’ heel sterk was.”



Gemengde gevoelens bij Julian Alaphilippe na afloop van Milaan-Sanremo. De Fransman kon de eerste renner sinds Erik Zabel worden die zichzelf opvolgde als winnaar van de Primavera. Onderweg reed de Fransman lek net voor de Cipressa. Op de Poggio voerde hij de forcing met een bijzonder snedige demarrage.

“Ik ging volle gas op de Poggio, maar ik zag daarna snel dat Wout bij me kwam in de affdaling. Alleen zou het niet lukken en dus gingen we samen in de laatste kilometer. Op het einde was het vechten in een bikkelharde sprint, maar de beste heeft gewonnen. Ik wist dat ‘Woet’ heel sterk was.”

Peter Sagan: “Koers was minder zenuwachtig dan anders”

Vierde. Op Peter Sagan kun je altijd rekenen in de top tien van Milaan-Sanremo. Toch blijft de Slovaak ook na de editie 2020 zonder zege in de Primavera. “Dit was de langste versie ooit, maar het was een pak minder zenuwachtig dan in de vorige edities. De klimmetjes waren niet zo lastig en het werd pas nerveuzer na de Colle di Nava. Ik had niet de benen die ik anders heb in Sanremo, maar mijn vorm groeit. Ik had zeker niet meegekund met Van Aert of Alaphilippe op de Poggio. Mijn seizoen start dit jaar in de Tour. Ik heb het gevoel dat ik op de goeie weg ben daarvoor.”

Van Avermaet: “Moest remmen op slecht moment, maar de twee sterksten zaten voorop”

Greg Van Avermaet was zaterdag met een achtste plaats de tweede Belg in de uitslag van Milaan-Sanremo. Toen Julian Alaphilippe en Wout van Aert aan hun winnende raid begonnen op de Poggio, was de olympische kampioen even in de remmen moeten gaan om niet te vallen.“Het ging best goed. De hele wedstrijd had ik een goed gevoel. Op de klimmen kon ik de beste renners volgen. Maar toen de twee (Alaphilippe en Van Aert, red.) gingen op de Poggio, vielen we bijna, en daardoor moest ik even remmen. Ik probeerde daarna de hele tijd in de wind het gat te dichten, maar kon niet dichterbij komen.”

Toch zag Van Avermaet het niet als een excuus. “Ik ben een beetje ontgoocheld, maar denk dat de twee sterkste renners voorop zaten. Ze verdienen het om op het podium te staan. In zo’n situatie als op de Poggio, als je tussen de beste renners zit, dan moet alles honderd procent mee zitten, maar het zou ook moeilijk geweest zijn om de twee te volgen als ik niet had moeten remmen. Ik hoopte daarna dat we nog terug zouden komen, maar de twee waren supersterk.”

