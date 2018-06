Quintana koerst met oog op de Tour in spaarmodus: "Vroeger wilde ik overal op mijn best zijn" Joeri De Knop in Zwitserland

12 juni 2018

08u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Nairo Quintana (28) die vandaag in skioord Gstaad die lelijke 'nul' van de tabellen veegt? Het valt te betwijfelen. Maar het hóeft ook niet per se, vindt hij. 'El Condor de los Andes' koerst in spaarmodus. Bewust. "Alleen de Tour doet er dit seizoen toe."

Welkom terug, Nairo. We zagen je voor het laatst in de Ronde van Baskenland, op... 7 april. Waar heb je de voorbije twee maanden uitgehangen?

"Thuis, in Boyaca, waar ik al die tijd op grote hoogte heb getraind (Quintana's huis ligt 3.000 meter boven de zeespiegel, red.). Prima voorbereiding voor de Tour. In het verleden liep ik vaak aan via de Route du Sud (huidige Route d'Occitanie, red.). Nu vond ik Zwitserland beter passen. Méér competitiedagen. Méér bergen. Iets gevarieerder terrein. Mooie wegen ook, wat voor minder stress zorgt en het risico op valpartijen reduceert."

