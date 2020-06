Quintana hekelt dubieuze wijze waarmee Colombiaanse talenten naar Europa worden geloodst: “Ze worden in kelders gestopt en kraken helemaal” GVS

29 juni 2020

10u02

Bron: El Leñero 1 Wielrennen Nairo Quintana heeft zijn zorgen geuit over het bedrog van wielermakelaars die jonge Colombiaanse renners wegplukken en laten verkommeren in Europa. “Mentaal krijgen die jonge gasten het moeilijk en uiteindelijk beslissen ze vaak gewoon om te stoppen met koersen.”

In de podcast El Leñero stelt Quintana (30) de handelwijze van sommige wielermakelaars aan de kaak. De kopman van Arkéa-Samsic vertelt dat heel wat jonge Colombianen met grote beloften worden weggeplukt in zijn thuisland, maar vervolgens wegkwijnen in Europa. “Er komen mensen naar Colombia om kinderen tussen de 15 en 17 jaar contracten aan te bieden en naar Europa te brengen”, vertelt Quintana. “Zij beweren Iván Sosa, Rigoberto Urán en Egan Bernal naar Europa te hebben geloodst en hopen door deze tactiek per ongeluk een nieuwe Colombiaans topper te ontdekken. Maar in feite willen ze enkel hun eigen zakken vullen.”

Die jonge Colombianen worden in kelders gestopt, krijgen slecht eten, leven in armtierige omstandigheden en worden niet ondersteund. Vaak stoppen ze dan maar met wielrennen Nairo Quintana

Eens in Europa gearriveerd, spat de droom van de jonge coureurs uit elkaar. “Zij hebben hun school nog niet afgemaakt en komen vaak zonder geld Europa binnen. Ze worden in kelders gestopt, krijgen slecht eten, leven in armtierige omstandigheden en worden niet ondersteund. Mentaal krijgen die jonge gasten het moeilijk, ze kraken, en uiteindelijk beslissen ze vaak gewoon om te stoppen met koersen.” Vele talentvolle coureurs keren ontredderd terug naar Colombia.

Bernal

Quintana, winnaar van de Giro in 2014 en de Vuelta in 2016, roept zijn jonge landgenoten op om niet in te gaan op de aantrekkelijke lokroepen van de jonge “valse” makelaars. “Er is helemaal geen haast om naar Europa te gaan. Hier in Colombia worden de jonge kerels perfect opgeleid. Daarom: blijf kalm, vertrouw op de capaciteiten van de mensen hier en rond eerst je school af alvorens Colombia te verlaten. Mijn advies is om zeker nog de U23-categorie in Colombia aan te vatten en nadien nog een aantal jaar in diezelfde klasse in Europa rond te rijden. Sommigen willen meteen van de jeugdcategorieën naar de Tour gaan. Dat kan niet. Enkel uitzonderingen zoals Egan Bernal krijgen dat voor mekaar”, aldus Quintana.