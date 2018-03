Quick.Step viert 20 jaar in het peloton met alle grote vedetten: Bettini, Freire en co kiezen hun ultieme moment Dries Mombert

30 maart 2018

19u37 0 Wielrennen Quick.Step vertoeft 20 jaar in het peloton, reden genoeg voor het team van manager Patrick Lefevere om de hoofdsponsor even in de bloemetjes te zetten. Alle groten van vroeger en nu tekenden present. Van Oscar Freire en Marc Cavendish tot Tom Steels en Paolo Bettini.

Het is normaal een verplicht nummertje, de persconferentie net voor de Ronde van Vlaanderen. Al was dat bij Quick.Step vandaag toch even anders. Het team is toe aan zijn 20ste seizoen in het profpeloton en dat moest worden gevierd. Net voor het persmoment met de renners die zondag aan de start van de Ronde van Vlaanderen staan, blikte manager Patrick Lefevere in de gebouwen van Quick.Step Floors in Wielsbeke dan ook even terug op 20 jaar in het peloton.

"Ik weet nog dat ik met mijn ploegwagen van Mapei de Quick.Step-parking kwam opgereden. De mensen hier wisten dus direct waar ze aan toe waren. Het contract met toenmalig CEO Frans De Cock kwam er snel en nu zijn we 20 jaar verder. Er is veel gebeurd sindsdien, maar ik kan toch zeggen dat we vooral veel mooie momenten hebben gekend."

Leuk intermezzo toen ex-renner Andrea Tafi hem even ontbrak om Lefevere naar het succesrecept van het team te vragen. "Goeie renners halen en die vooral goed betalen, zoals jij zou moeten weten", kaatste de grote baas met een kwinkslag terug. "Neen, vroeger was het 'Vincere Insieme', vandaag is het 'The Wolfpack'. Het idee is simpel, je moet de Quick.Step-tattoo dragen. Passie tonen voor de sport en bereid zijn om alles te geven voor het team."

888 overwinningen en tal van oude gloriën

In twintig jaar tijd realiseerde het team onder het sponsorschap van Quick.Step 888 overwinningen. De vloermagnaat was eerst co-sponsor van Mapei om even later in 2003 op eigen benen te staan. Naast Lefevere en de genodigden van sponsor Quick.Step dus ook tal van vedetten. Zo was het wereldkampioenen tellen in Wielsbeke. Freire, Cavendish, Museeuw en Bettini tekende present, aangevuld met andere ex-teamleden als Steels, Peeters, Tafi en Van Petegem. Wij vroegen hen naar hun mooiste herinnering in het truitje van Quick.Step.

Freire: "De wereldkampioenentrui tonen in mijn tweede jaar als prof"

Te laat zoals hij ook weleens in zijn carrière de start van een wedstrijd miste. Toch was Oscar Freire één van de grootste namen in Wielsbeke. De Spanjaard won drie WK's en blijft vooral met zijn eerste twee wereldtitels de link leggen naar zijn periode bij Quick.Step. "Het was natuurlijk nog Mapei-Quick.Step indertijd, maar voor mij was het prachtig om de regenboogtrui te showen met die naam erop. Het is moeilijk er een specifieke wedstrijd uit te pikken als hét moment. Alle overwinningen zijn anders en voor mij hebben sommige zeges een ander gewicht dan voor de fans. Zo herinner ik me een koers in Andalusië. Ik won als tweedejaarsprof in de wereldkampioenentrui dankzij een steengoed team. Dat draag ik in mijn hart."

Van Petegem: "Afscheid met Serge in GP Brieke Schotte"

Vooral een Lotto-man maar in de nadagen van zijn carrière kleurde ook Peter Van Petegem het blauw van Quick.Step. De 'Zwarte van Brakel' behaalde geen spraakmakende overwinning, maar koestert toch mooie herinneringen. "Het was voor mij een eer om in dat shirt mijn carrière af te sluiten. Dat meen ik echt. Wat er natuurlijk uitspringt is het afscheid samen met Serge Baguet in de GP Briek Schotte in Desselgem. Verder ook nog een heel warme herinnering aan een van m'n laatste wedstrijden. Ik sliep op de kamer met Wouter Weylandt. Twee heel mooie en speciale herinneringen die voor mij dierbaarder zijn dan overwinningen."

Cavendish: "Winnen in eerste wedstrijd"

"Voor mij was elke overwinning mooi, maar het was leuk om in mijn eerste wedstrijd meteen te winnen." Cavendish zorgde eind januari 2013 voor een binnenkomer van formaat in de Ronde van San Luis. De Brit zou ook in de Ronde van Italië en de Tour enkele ritten winnen voor Quick.Step alvorens in 2015 naar Team Dimension Data te verhuizen.

Steels: "Gent-Wevelgem blijft speciaal"

Ook huidig ploegleider Tom Steels heeft een verleden bij Quick.Step als renner. De ex-spurter reeg eind jaren negentig de ene zege aan de andere. Al blijft er wel eentje speciaal. "Ik vergelijk niet graag koersen, zeker niet als je er meerdere hebt gewonnen. Toch blijven er sommige bij omdat ze zo hectisch of mooi waren. De mooiste? Doe mij dan maar die Gent-Wevelgem van 1999." Steels haalde het in de Vanackerestraat na een bijzonder zenuwachtige koers.

Bettini: "De Ronde van Lombardije in 2006 was voor mij het allermooiste"

Nog een man die zijn regenboogstrepen verdiende in de kleuren van Quick.Step. Paolo Bettini was een meer dan opgemerkte gast in Wielsbeke. Ook de kleine Italiaan pikte zijn favoriete zege er uit. "Dat is een makkelijke, de Ronde van Lombardije in 2006. Ik was wereldkampioen en door alles wat er gebeurde blijft dat voor mij de meeste emotionele zege uit mijn carrière." Bettini verloor een week voor de Ronde van Lombardije zijn broer Sauro en reed in eigen land in tranen over de streep.

Naast een mooie herinnering had Bettini ook een leuke tip mee voor de renners die vandaag om het hoogste goed strijden in de topklassiekers. "Kijk naar Nibali. Het wielrennen is vandaag een wetenschap geworden. Vincenzo heeft in Milaan-Sanremo ballen getoond. Het zijn de renners met ballen die de klassiekers zullen winnen."