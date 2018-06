Quick.Step-ploegleider Van Slycke ziet Fernando Gaviria straks wél oogsten in Tour: "Kwestie van details" Joeri De Knop in Zwitserland

16 juni 2018

18u25

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wielrennen Sagan. Colbrelli. En nu verdorie ook Démare. Fernando Gaviria zag ze in de Ronde van Zwitserland elk om de beurt voorbij flitsen. Wéér tweede, werd de Colombiaan in Bellinzona. Geen reden tot paniek, vindt Quick.Step Floors-ploegleider Rik Van Sycke. "In de Tour draaien we het potje met tweede plaatsen dicht."

Drie keer tweede smaakt zuur. Zo gaat dat bij het nummer één van de wereld, waar de zeges zich opstapelen als laminaattegels. Teammanager Patrick Lefevere wil er niet van weten dat het pas straks in de Tour echt om de knikkers gaat. Winnen is winnen. Immer prestigieus, op het WorldTourtoneel. Succes went nooit, ook al heb je er dit seizoen al 38 op de teller. En het brengt rust in de gelederen. Redenen genoeg waarom Fernando Gaviria na afloop van de achtste rit meteen ontgoocheld de bus indook.

"Wéér tweede", staarde ook Philippe Gilbert wat wezenloos voor zich uit. "Tja, niets aan te doen. Da’s sprinten. Je loopt altijd het risico om geklopt te worden", bekeek ploegleider Rik Van Slycke het nuchter.

Waar het deze keer fout liep? Een variant op de eerste twee nederlagen, naar ons gevoel. Te vroeg in Frauenfeld, te laat in Gansingen. En nu wéér… iets te vroeg. "Misschien wel, ja", vond ook Van Slycke. "Richeze, met al zijn ervaring, schat het normaal perfect in. Zelden of nooit verkijkt hij zich op de afstand tot de finish. Maar als je op de streep met duidelijk verschil wordt geremonteerd moet er toch íets zijn. De winnaar heeft altijd gelijk."

Details

Dat je het van twee kanten kan bekijken, aldus Van Slycke nog. "Het is hier spurten tegen de absolute wereldtop. Anderzijds: Fernando heeft een zware trainingsperiode achter de rug. Waardoor zijn snelheid voorlopig een beetje is afgebot. Ook al blijven zijn sprints fenomenaal snel."

Ergens sluimert de frustratie. Begrijpelijk ook. Van Slycke: "Pfff, we hebben stilaan wel genoeg van die tweede plaatsen. Het mag stoppen. (lacht) Het potje gaat vanaf nu definitief dicht." Een reden tot paniek mag het in geen geval zijn, vindt hij. "Het gaat om de details, die op dit moment het verschil bepalen tussen winst en verlies. Maar het komt wel goed. Sprinten is een mentale oorlog voeren. Met deze sterke ploeg kunnen we met vertrouwen naar die oorlog."

Démare: "Mentale opsteker voor de Tour"

Een magnifieke krachtsprint, perste Arnaud Démare (Groupama-FDJ) uit zijn benen in Bellinzona. Waarmee hij zowaar Fernando Gaviria te kijk zette. "De Ronde van Zwitserland is mijn eerste competitie na een break van liefst negen weken sinds Parijs-Roubaix", aldus de 26-jarige Fransman. "Die pauze duurde relatief lang. Ik ben in tussentijd getrouwd maar heb ook keihard gewerkt. In het begin van deze rittenkoers had ik het nog moeilijk. Daarna voelde ik me met de dag beter worden. Mooi, dat ik in dit prominente spurtersgezelschap mijn etappe kan meepikken. Een mentale opsteker voor de Tour. Niet alleen voor mezelf, maar voor het hele team. Mijn/Onze ambitie voor de Tour? Minstens even goed doen als vorig jaar. (lacht) Op z’n minst dus één rit winnen, jawel." (JDK)