Quick.Step op koers voor eindwinst in Hammer Series, Lotto zakt weg Hammer Series dag 2: Mitchelton-Scott wint sprintkoers, Lotto-Soudal zakt weg, BMC haalt maar nipt de finale Bart Audoore

02 juni 2018

20u40 0 Wielrennen Quick.Step heeft het commando genomen in de Hammers Series. De sprintkoers in Sittard werd vanavond gewonnen door Mitchelton Scott, maar de Belgische ploeg leidt in de algemene stand en is nu de grote favoriet voor de eindzege. “Eigenlijk mag dit niet meer mis gaan”, zegt Yves Lampaert.

Derde in de Hammer Climb, tweede in de Hammer Sprint. Quick.Step heeft na twee dagen koersen in Nederlands Limburg resoluut de leiding genomen in de Hammer Series. Op vrijdag zorgden de youngsters Kapser Asgreen en Enric Mas voor de punten op de Vaalserberg, vandaag waren Yves Lampaert en Alvaro Hodeg de drijvende krachten in en rond het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard.

“Alleen Mitchelton-Scott was nog beter”, stelde Yves Lampaert vast. “Hun tactiek zat goed en met Caleb Ewan en Luka Mezgec hadden ze hier twee heel snelle sprinters. Daar konden we niet tegenop, maar ik vind wel dat wij goed gereden hebben.”

Lampaert had een belangrijke rol in de openingsronden: dankzij een vroege aanval ontsnapte hij aan de tussensprints en pakte hij kostbare punten. Daarna trok de ploeg de kaart van de snelle Colombiaan Hodeg, die van ereplaats naar ereplaats sprintte. Het leverde de ploeg de leidersplaats op in de tussenstand.

Morgen mag Quick.Step als eerste beginnen in de ploegenachtervolging. Bahrain-Merida start als tweede met 30 seconden achterstand, daarna volgen LottoNL-Jumbo, met 58 seconden achterstand, en Mitchelton-Scott, met 1 minuut en 23 seconden achterstand. Ter herinnering: de volgorde wordt opgemaakt op basis van de plaatsen de voorbije twee dagen, de tijdsverschillen zijn vooraf vastgelegd. “Ik denk dat we inderdaad de grote favoriet zijn nu”, zegt Lampaert. “Eigenlijk mag dit niet meer mis gaan. We hebben een goeie ploeg voor de ploegentijdrit.”

Mitchelton-Scott, Sky en BMC werden vooraf ook getipt als kanshebbers voor de eindzege, maar hun achterstand is in principe te groot. Vooral BMC viel tegen: de ploeg van Greg Van Avermaet werd gisteren nog zesde, maar eindigde vandaag als tiende in de Hammer Sprint en kon zich maar nipt plaatsen (als achtste en laatste) voor de finale van morgen.

“Het was een frustrerende dag”, zegt Nathan Van Hooydonck. “Wij hebben geen topsprinter in de ploeg (Jürgen Roelandts, Simon Gerrans en Greg Van Avermaet moesten zich om beurten, of samen, proberen te plaatsen, red.) en dan is dit geen leuke koers. Ik was heel de tijd aan het geven en aan het koersen, maar voor wie of wat? We pakten amper punten. Dan rijd ik liever een kermiskoers als Gullegem.”

Voor eindwinst is BMC uitgeteld. Zij beginnen aan de 37,2 kilometer lange ploegenachtervolging met 2 minuten en 47 seconden achterstand op Quick.Step. Ook Lotto-Soudal zal niet winnen. Na een tweede plaats in de Hammer Climb, dankzij een uitstekende Tim Wellens en Bjorg Lambrecht, werden de mannen van Mario Aerts vandaag pas twaalfde in de Hammer Sprint.

“Een tegenvaller”, zei de ploegleider. “Maar Moreno Hofland had ’s morgens al aangegeven dat hij zich niet goed voelde en onze andere rappe man Enzo Wouters pakte ook geen punten. Maar goed, ons doel is wel bereikt. Vorige keer, in Stavanger, haalden we de finale niet. Nu zijn we wel bij de beste acht. We gaan onze zesde plaats verdedigen in de ploegenachtervolging, maar met specialisten Sky en BMC achter ons wordt dat niet gemakkelijk.”

Uitslag Hammer Sprint

1. Mitchelton-Scott 1.120 ptn

2. Quick.Step 715 ptn

3. LottoNL-Jumbo 581 ptn

4. Bora-Hansgrohe 516 ptn

5. Israël Cycling Academy 340 ptn

6. Bahrain-Merida 337 ptn

7. Aqua Blue Sport 315 ptn

8. EF Education First 278 ptn

9. Sunweb 261 ptn

10. BMC 247 ptn

11. Sky 203 ptn

12. Lotto-Soudal 83 ptn

13. Trek-Segafredo 33 ptn

14. UAE Emirates 28 ptn

15. Nippo-Vini Fantini 22 ptn

16. Caja Rural 0 ptn

Tussenstand

1. Quick.Step 5 ptn

2. Bahrain-Merida 7 ptn op 30’’

3. LottoNL-Jumbo 8 ptn op 58’’

4. Mitchelton-Scott 11 ptn op 1’23’’

5. Bohra-Hansgrohe 13 ptn op 1’46’’

6. Lotto-Soudal 14 ptn op 2’07’’

7. Sky 15 ptn op 2’27’’

8. BMC 16 ptn op 2’47’’