Quick-Step Floors op zoek naar nieuwe zege: "Hebben eer hoog te houden" Redactie

27 maart 2018

15u54

Bron: Belga 0 Wielrennen Vorig jaar pakte Quick-Step Floors met Yves Lampaert de zege in Dwars door Vlaanderen. Lampaert sprong net voor de laatste kasseizone van de dag weg, zwoegde om een geruststellende voorsprong bijeen te fietsen en haalde het uiteindelijk afgescheiden. Lampaert start woensdag dan ook met het rugnummer één en krijgt onder anderen Philippe Gilbert, Niki Terpstra, Elia Viviani en Iljo Keisse mee in steun.

"Het parcours van deze Dwars door Vlaanderen werd totaal gewijzigd, maar echt gemakkelijk is het er niet op geworden. Ondanks het feit dat er minder wedstrijdkilometers te verwerken zijn", zegt Tom Steels, die de wedstrijd in 1998 won. "De finale is dan weer identiek aan die van vorig jaar. Wellicht dient zich woensdag een grote groep richting Waregem aan."

Er wordt veel wind en hevige regen voorspeld. "Het slechte weer kan voor de sprinters wel wat roet in het eten gooien", vervolgt Steels. "Sommige renners en ploegen hebben de Ronde van Vlaanderen wellicht al in hun achterhoofd zitten en dat kan ervoor zorgen dat Dwars door Vlaanderen heel atypisch verreden wordt. Een vroege vlucht kan volgens mij misschien wel tot het einde dragen. Komt het alsnog tot een sprint, dan hebben wij Elia Viviani, Alvaro José Hodeg Chagui en Maximiliano Richeze achter de hand."

"Wij hebben onze eer alvast hoog te houden. In de laatste zeven koersen op Vlaamse bodem finishten we telkens in de top drie en dat willen wij zo nog wel een tijdje aanhouden. Te beginnen met woensdag", besluit Tom Steels.