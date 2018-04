Quick.Step doet het wéér: Jungels zet de favorieten een hak met lang uitgesponnen aanval DMM

16u00 6 Wielrennen Niet Alaphilippe, niet Valverde, maar wel Bob Jungels heeft Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De Luxemburgse kampioen van Quick.Step Floors trok er na de Roche-aux-Faucons alleen op uit om in Ans solo over de meet te komen. De favorieten gaven in een achtervolgende groep niet thuis, Woods en Bardet eindigden op de dichtste ereplaatsen.

Ideale weersomstandigheden in en rond Luik voor de laatste grote klassieker van het voorjaar. In een zonovergoten 'Doyenne' was het rijk lang aan de vroege vluchters. Negen renners konden op een bescheiden toegift van het peloton rekenen, landgenoot Baugnies zou zijn lied vooraan het langst uitzingen. De man van Wanty-Groupe Gobert bleef tot ruim twintig kilometer van de aankomst buiten schot. Aan de voet van de Roche-aux-Faucons was het eindelijk aan de groten.

Ondanks de stevige woorden vooraf bleef het lang stil bij de favorieten. Geen spectaculaire opening van de finale op La Redoute, wel een ex-winnaar die het vuur op de Roche-aux-Faucons in hoogsteigen persoon aan de lont stak. Gilbert tekende voor de eerste impuls en die werd meteen galant overgenomen door ploegmaat Jungels. De Luxemburger trok zijn streep door tot over de top en zorgde daarmee voor de eerste grote schifting. Nibali, Matthews en Landa zakten genadeloos door het ijs.

Ook in de afzink twijfelde Jungels geen seconde. De favorieten wisten niet goed wat aan te vangen met de ontsnapte Luxemburger en lieten hem zo prompt wegrijden. De Quick.Step-renner sprokkelde al gauw een halve minuut. Alarmfase rood bij Tim Wellens en Daniel Martin. De Belg en de Ier probeerden meerdere malen een duet op te zitten, zonder succes.

Op de Côte de Saint-Nicolas ging Wellens nog eens aan. De waardeverhoudingen in het Lotto-kamp werden zo meteen duidelijk. Wellens' offensief was de prelude van een imponerende aanval van Jelle Vanendert. De derde van de Waalse Pijl naderde tot op 15 seconden van Jungels, terwijl ook Woods en Bardet uit de favorietengroep ontsnapten.

Alles op de slotklim naar Ans dus, maar daar gaven de favorieten andermaal niet thuis. De grote sprong van Valverde, Fuglsang en Kreuziger bleef uit. Alaphilippe en Quick.Step lachten intussen in hun vuistje. De ploeg van Patrick Lefevere zag Jungels opnieuw uitlopen omdat ook Vanendert plafonneerde. De hoofdvogel was op een halve kilometer van de aankomst definitief gaan vliegen.

De finishfoto was er dan ook eentje om in te kaderen. Jungels kwam op de Rue Jean Jaures in zijn eentje aan. Geen andere renner in de buurt. In de achtergrond legden Woods en Bardet wel nog beslag op plaatsen twee en drie. De Belgen en topfavoriet Valverde vielen gedesillusioneerd net uit de top tien.