Quick.Step boven! Terpstra rondt indrukwekkend nummer fraai af na fantastische strijd in E3 Harelbeke

23 maart 2018

17u24 0 Wielrennen Quick.Step Floors boven. In het post-Boonen-tijdperk hebben de troepen van Patrick Lefevere de E3 Harelbeke helemaal gedomineerd. Niki Terpstra maakte het huzarenstukje van zijn team knap af. Eerst kon de Nederlander nog rekenen op een ijzersterke Yves Lampaert. Daarna rooide Terpstra het 24 kilometer lang alleen. In het slot werd het nog onwaarschijnlijk spannend. Philippe Gilbert maakte het feestje compleet en finishte als tweede, net voor Greg Van Avermaet.

Six out of six for Quick-Step Floors in Belgium this season!#LeSamyn - 1st#DDWV -1st#NokereKoerse - 1st#HandzameClassic - 1st#Driedaagse - 1st#RBE3H - 1st

This is #TheWolfpack! pic.twitter.com/OiLEkcNCLW Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Het moment van de waarheid is zo stilaan aangebroken voor de voorjaarsklassiekers. Hoewel het weer niet echt tot de verbeelding sprak, zaten de kanshebbers voor vandaag maar best snel vooraan in het peloton. Met nog iets meer dan 100 kilometer te gaan, brak de koers al helemaal open. Weliswaar door een immense vapartij. Het peloton werd helemaal opgesplitst. Grote namen als Vanmarcke, Naesen en Matthews zagen hun winstkansen slinken.

Al helemaal wanneer de volledige selectie van Quick.Step Floors het tempo met een ruk de hoogte injoeg. Het kwam zelfs zover dat Niki Terpstra en Yves Lampaert op kousenvoeten aansloten bij de overgebleven vluchters van de dag, Damien Gaudin en Pim Lighthart. Het sein voor de grote kanonnen om uit hun schulp te kruipen, maar Peter Sagan, Philippe Gilbert en de vormzwangere Tiesj Benoot vonden geen aansluiting met de kopgroep.

Strijd der titanen

Op de Eikenberg kenden Lampaert en Terpstra geen medelijden met hun medevluchters. Met een stevige versnelling trokken ze er met z'n tweetjes op uit. En dat met nog zo'n 62 kilometer te gaan. Quick.Step boven. In de achtervolging zat Philippe Gilbert in een zetel. De ploegmakker van de koplopers sprong op het wiel van Van Avermaet en Benoot. De titanen die beseften dat ze de mouwen moesten opstropen. Ook wereldkampioen Sagan, die de slag had gemist, wist dat het zo stilaan om de knikkers ging. De Paterberg en de Oude Kwarement kwamen er immers aan. 'Money Time'.

Twee tegen twee dus. De ervaren Gilbert kon toekijken hoe Van Avermaet en Benoot zich dubbel plooiden om toch maar aansluiting te vinden met het Quick.Step-duo. Op die Paterberg ging Terpstra fel tekeer. Lampaert moest enkele meters prijsgeven. Zo zag de werkverdeling er dus uit bij de troepen van Patrick Lefevere. Lampaert als noeste arbeider, Terpstra als afwerker. Maar in de achtergrond voelde nog iemand zijn benen jeuken.

E3 LIVE: Leaders and the chasing group on top of the Kwaremont hill. 30 km to go! #RBE3H pic.twitter.com/8qighzbY4Q E3 Harelbeke(@ E3Harelbeke) link

Jacht op Terpstra geopend

Met name Philippe Gilbert. Op het moment dat Terpstra afscheid leek te nemen van Lampaert, trok de voormalige wereldkampioen op avontuur. Zijn versnelling op de Karnemelkbeekstraat was echter geen lang leven beschoren. Verder dan tien seconden van zijn ploegmakkers kwam Gilbert niet. Waarna hij werd opgeslorpt door een groep met klinkende namen als Naesen, Stuyven, Vanmarcke en Van Avermaet. Terpstra liet Lampaert dan toch achter. Nog 24 kilometer. De koppeltijdrit werd een individuele tijdrit. De Nederlander tegen de rest.

De spanning was te snijden. Met zijn neus vol in de wind vocht Niki Terpstra voor wat hij waard was. In de achtergrond werd er dan ook slag om slinger gedemarreerd. Van Avermaet, Trentin, Stuyven en Roelandts (zelfs tot twee keer toe) probeerden het allemaal, maar telkens werden ze teruggefloten. Onder meer door het prima afstopwerk van Gilbert en Zdenek Stybar. Om het Quick.Step-feestje helemaal compleet te maken snelde Gilbert naar de tweede plek. Greg Van Avermaet vervolledigde het podium.

Als de E3 Harelbeke een voorbode was van wat nog komen gaat in het voorjaar, dan zitten de wielerliefhebbers alvast gebeiteld.