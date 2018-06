Quick.Step boven op BK: ijzersterke Lampaert soleert naar Belgische driekleur, Gilbert tweede XC/GVS

24 juni 2018

16u14 252 Wielrennen Yves Lampaert is de nieuwe Belgische kampioen wielrennen. De West-Vlaming van Quick.Step Floors werkte de laatste drie kilometer op z'n eentje af. Ploegmakker Philippe Gilbert werd tweede, Jasper Stuyven mocht als derde mee op het podium.

Binche was vandaag het schouwtoneel voor het Belgisch kampioenschap wielrennen. Dertien rondjes van ruim zeventien kilometer op het menu, goed voor een totaal van 224 kilometer. Op het parcours moesten de renners telkens een kasseistrook van 1.300 meter én de met kasseien geplaveide beklimming van de Rue de la Pépinière bolwerken.

Aanvallen bij de vleet op de heuvelachtige omloop, maar in de openingsfase raakte niemand weg. Pas na anderhalf uur leek de ‘vroege’ vlucht tot stand te komen, mét daarbij Thomas De Gendt. Hij kreeg het gezelschap van Emiel Planckaert, Dieter Bouvry, Stijn Steels, Ludwig De Winter, Cedric Raymackers en Kevin Van Melsen.

Het zevental kreeg amper speelruimte, een halfuur later maakten zo’n dertig renners de oversteek naar voren. Konden zij voorop blijven? Neen. Jens Keukeleire zat in de tweede groep, waarna Lotto-Soudal wederom voor een hergroepering zorgde. Maar lang duurde die samensmelting niet. Meteen erna ontstond er een nieuwe kopgroep van zeventien renners. En zij kregen wél een vrijgeleide.

Quick.Step en Lotto-Soudal hadden respectievelijk twee en drie mannetjes mee: Yves Lampaert, Dries Devenyns, Sander Armée, Victor Campenaerts en Jasper De Buyst. Zij reden in een mum van tijd een bonus van twee minuten bij elkaar, maar nadien joegen BMC en Wanty Groupe-Gobert het tempo in de achtergrond de hoogte in.

Campenaerts en Lampaert beseften dat het peloton naderde en trokken vervolgens stevig door. Vier renners schoven mee: De Buyst, Frederik Backaert, Nathan Van Hooydonck en Aimé De Gendt. Met z’n zessen zagen ze hoe niet veel later Philippe Gilbert, Jasper Stuyven, Sep Vanmarcke en Pieter Serry kwamen aansluiten. Van Greg Van Avermaet was er geen spoor. Niet gezien vandaag.

Uiteindelijk reden Gilbert, Stuyven en Lampaert voorin op kousenvoeten weg. Het trio werkte goed samen, de vogels waren gaan vliegen. Op drie kilometer van de streep had Lampaert nog een stevige aanval in petto. Stuyven bleef even zitten - cruciaal. Koud kunstje voor de West-Vlaming om zijn voorsprong vast te houden en naar zijn eerste driekleur te snellen. Chapeau. Philippe Gilbert maakte het feestje van Quick.Step compleet en finishte als tweede. Jasper Stuyven veroverde de laatste podiumplek.