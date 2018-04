Quick.Step blijft maar winnen: indrukwekkende Jakobsen schiet raak in incidentrijke Scheldeprijs XC en AB

04 april 2018

17u03

Bron: Eigen berichtgeving 448 Wielrennen Fabio Jakobsen heeft de massasprint in Schoten gewonnen. De Nederlander van Quick.Step Floors profiteerde van een late leegloper van recordhouder van Marcel Kittel om naar de zege te knallen op de Churchillaan. Een vlekkeloze editie van de Scheldeprijs werd het niet. Iets na halfweg koers werden onder meer Dylan Groenewegen en Arnaud Démare gediskwalificeerd, wegens het oversteken van een gesloten spoorweg.

De Scheldeprijs ging deze keer niet van start in Antwerpen, wél in de Nederlandse provincie Zeeland, waar de wind vrij spel heeft. Waaieralarm. Snelle mannen zoals Marcel Kittel, Dylan Groenewegen, Edvald Boasson Hagen en Arnaud Démare waren vooraf gewaarschuwd. Ook de jonkies van Quick.Step Floors, met name Fabio Jakobsen en José Hodeg, tekenden present. Aandachtig voorin koersen was de boodschap.

Door de hevige wind werd het peloton al na driekwartier koers in stukken gescheurd. Nervositeit alom. In het eerste uur werden er liefst 48,4 kilometer afgelegd. Niet min, waardoor enkele avonturiers niet voorop konden blijven. Pas na een dikke zestig kilometer kwam de ‘vroege’ vlucht tot stand. Daarbij drie Belgen: Jonas Rickaert, Sean De Bie en Guillaume Van Keirsbulck. Zij werden vergezeld door de Nederlander Jan-Willem van Schip en de Canadees Alexander Cataford.

Botsing met stilstaande wagen, Démare en Groenewegen gediskwalificeerd

Het vijftal werkte goed samen en reed een maximale voorgift van bijna vier minuten bij elkaar, waarna het peloton wederom in twee delen splitste door een tuimelperte. Valpartijen troef in deze Scheldeprijs, zelfs één veroorzaakt door een botsing met een stilstaande wagen. En ’t was nog niet gedaan. Een groep renners reed over een gesloten overweg. De jury was onverbiddelijk en zette zo’n dertigtal renners uit koers. Daarbij twee favorieten: Démare en Groenewegen. Over een incidentrijke editie gesproken.

Riders rush the level crossing as lights flash and gates close, several disqualified including Groenewegen, Démare, Hodeg, Boeckmans #SP18 pic.twitter.com/b2PeDjkvNm the Inner Ring(@ inrng) link

Kittel rijdt lek in volle finale

In het laatste kwart van de wedstrijd trokken een Brit en Canadees in het offensief: Owain Doull en Antoine Duchesne. Zij pakten anderhalve minuut in de finale, terwijl in de achtergrond Katusha een peloton van zo’n vijftig renners op sleeptouw nam. Alles op spurtbom Marcel Kittel. Op naar zege nummer zes? Neen. De Duitser kampte op twaalf kilometer van de streep met een leegloper. Weg overwinning.

Niet veel later was ook het liedje van Doull en Duchesne uitgezongen. Een nieuwe sprint dus op de Churchillaan in Schoten. Daarin was niemand opgewassen tegen de snelle benen van Fabio Jakobsen. Zege nummer 24 voor de troepen van Quick.Step Floors. Straf. Pascal Ackermann moest vrede nemen met de tweede plek, Christopher Lawless maakte de top drie compleet.

¡Victoria para Fabio Jakobsen una más para Quick Step! #SP18 pic.twitter.com/oDehidhPIj Alpe d'Huez B&T(@ Alpe__dHuez) link

Jakobsen: "Mooiste overwinning uit m'n carrière"

De Quick.Step-renner Fabio Jakobsen is in de wolken met zijn tweede overwinning van het seizoen. “Mijn naam op deze erelijst kunnen zetten is super gaaf. Dit is de mooiste overwinning uit mijn carrière”, zei Jakobsen net na de finish. “Alle jongens uit de ‘wolfpack’ reden zo hard, ik moest het wel afmaken. We zitten in de ‘winning flow’ en dan gaat het bijna vanzelf.” Weer een overwinning erbij voor Quick.Stepp, nummer 24 al. “Iedereen gelooft erin. We laten nooit iemand achter en geven altijd alles, dat is onze sterkte”, besluit Jakobsen.

De Scheldeprijs startte voor de eerste keer in Zeeland, Nederland en dat was wel naar de zin van Jakobsen. “Ik koers graag in Zeeland. De smalle dijkjes en het draaien en keren zijn wel iets voor mij.”