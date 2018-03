Quick.Step blijft in feestroes: vluchter Schachmann zet peloton een hak in ingekorte rit Ronde van Catalonië GVS

24 maart 2018

17u19 5 Wielrennen De zesde rit in de Ronde van Catalonië was een kolfje naar de hand van Maximilian Schachmann. De Duitser kleurde in een ingekorte etappe de vroege vlucht van de dag en bleef een sprintend peloton voor. Alejandro Valverde blijft leider. Na het huzarenstukje van Terpstra in de E3 al z ege nummer 19 van het seizoen voor Quick.Step Floors.

Schachmann en zijn Spaanse medevluchter Diego Rubio (Burgos-BH) waren al vroeg in de rit, die vanwege sneeuwval was ingekort van 194 naar 117 kilometer, uit het peloton ontsnapt. Door het strakke tempo bij de grote meute liep de voorsprong van het tweetal niet verder op dan drie minuten en dertig seconden, maar tot ieders verbazing bleef het duo - mede dankzij een stevige rugwind - toch voorop.

In de sprint ging Rubio van ver aan, maar de Duitser van de blauwe brigade ging er met een snedige versnelling makkelijk over. Meteen de 19de triomf van Quick.Step dit seizoen. De Spanjaard Alejandro Valverde blijft leider in het algemeen klassement. De 37-jarige Spanjaard heeft 16 seconden voor op de Colombiaan Egan Bernal en 26 op diens landgenoot Nairo Quintana. De 98ste Ronde van Catalonië eindigt morgen met een rit van 154,8 kilometer in Barcelona.

.@MaxSchachmann guanyador @ciclistacofidis de la sisena etapa de la #VoltaCatalunya! pic.twitter.com/37flfFPu9D Volta a Catalunya(@ VoltaCatalunya) link

This week in #VoltaCatalunya:

First World Tour win for @alvaro_hodeg

First pro victory for @MaxSchachmann#WayToRide pic.twitter.com/UplDjw5NOh Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link