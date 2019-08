Exclusief voor abonnees Put EK-selectie kracht uit overlijden van geliefde Lambrecht? “Medaille pakken voor Bjorg” Bart Audoore in Nederland

07 augustus 2019

07u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 EK wielrennen Bjorg Lambrecht fietst de komende dagen een beetje mee op het EK in het Nederlandse Alkmaar. Zijn ploegmaats en landgenoten zullen een rouwband dragen, en onvermijdelijk zal hij ook in de gedachten van zijn collega’s aanwezig zijn.

De uitvalbasis van de Belgen in Alkmaar is Hotel Amrâth, vlakbij de grachten en de drukke binnenring aan de rand van het centrum. We gaan het woord hanteren dat bondscoach Rik Verbrugghe gebruikte om de sfeer in de selectie te omschrijven: “raar”. Renners en personeel liepen er gisteren rond niet goed wetend hoe ze zich moesten gedragen. Thomas De Gendt zwaaide een keer voorzichtig toen hij ons zag, Lawrence Naesen leek te schrikken van zijn eigen volume toen hij even moest lachen aan tafel, Otto Vergaerde deelde koffies uit aan de collega’s maar ook hij zag er maar sipjes uit. De bedrukte stemming die je kon verwachten na het overlijden van een fijne collega.

