Puntenaftrek in UCI-klassement voor Sam Bennett na elleboogstoten aan Quintana in Parijs-Nice - Geen Ronde van Catalonië voor Van der Poel Redactie

10 maart 2020

20u21

Bron: Belga 2

De Ier Sam Bennett (Deceuninck-Quick.Step), die zich schuldig maakte aan enkele elleboogstoten in de derde etappe van Parijs-Nice, zal als straf 40 punten verliezen in het UCI-klassement. De jury van commissarissen legde de renner van Deceuninck-Quick Step ook een boete op van 800 Zwitserse frank (753 euro), omdat hij zich op een "ongepaste wijze gedroeg".

Op de televisiebeelden was te zien dat Bennett enkele flinke stoten uitdeelde aan de Colombiaan Nairo Quintana (Arkéa Samsic), om zo zijn plaats te kunnen innemen in de aanloop naar de sprint. Volgens de organisatoren van de koers zou hij hetzelfde gedaan hebben ten opzichte van de Fransman Pierre Barbier (Nippo Delko). Bennett kwam daarbovenop in de laatste rechte lijn ook nog eens ten val, door de Fransman Hugo Hofstetter (Israel Cycling Academy).

73kg vs. 59kg#ParijsNice pic.twitter.com/HqOhZEUvwr Daan van den Berg(@ daanvandenberg) link

Geen Ronde van Catalonië voor Van der Poel

Mathieu van der Poel traint op stage in Benicasim opnieuw voluit na zijn ziekte, maar de Ronde van Catalonië zal de Nederlander niet rijden. Dat bevestigt Christoph Roodhooft, teammanager van Alpecin-Fénix, bij Wielerflits. “Hij is nog niet helemaal in topvorm, maar dat is niet meer dan logisch. Mathieu is een volledige week ziek geweest en dan ben je wat minder. Maar dat is geen ramp. Het is nog een paar weken tot de Ronde en Roubaix.”

De Strade Bianche zou Van der Poel sowieso niet gehaald hebben, zegt Roodhooft ook. Maar dat ook Milaan-Sanremo uitgesteld is, is een streep door de rekening van de Nederlander. Welk programma Van der Poel - die zaterdag terugkeert naar België - de komende weken zal rijden, is nog niet helemaal duidelijk. De Ronde van Drenthe zal hij niet rijden. Meer dan waarschijnlijk zal Van der Poel via de E3 Harelbeke en Dwars door Vlaanderen toewerken naar de Ronde en Roubaix. Als het coronavirus geen roet in het eten gooit, tenminste.