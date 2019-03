Puck Moonen: “Meer fotomodel dan wielrenster? Zij die zich dat afvragen mogen gerust een keertje met me mee gaan trainen” Ad Pertijs

04 maart 2019

13u18

Bron: AD.nl 1 Wielrennen Puck Moonen is een fenomeen in wielerland. De vrouw uit Boxtel heeft 318.000 volgers op Instagram. Meer dan Dafne Schippers. Bijna het dubbele van schaatser Sven Kramer. Op de weg is het lastiger om de top te bereiken.

Voor de start van de Omloop is het lange tijd rustig rond het campertje van de vrouwenploeg van Lotto Soudal. Tot Puck Moonen (22) verschijnt. Als een magneet trekt ze ook deze zaterdagmorgen in Gent vooral het mannelijke volk naar zich toe. Schoorvoetend vraagt de ene na de ander of hij met haar op de foto mag. De Brabantse knikt steeds dat het oké is. Vol geduld en vriendelijk lachend werkt ze alle verzoeken af. Tot iemand van de ploeg de fotosessie onderbreekt en haar mee naar binnen neemt voor een laatste bespreking.

