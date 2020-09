Protest in de koers: renners houden in Ronde van Luxemburg plots halt om onvrede te uiten over onveilig parcours GVS

16 september 2020

11u52 2 Wielrennen Protest in het wielrennen. In de tweede etappe van de Ronde van Luxemburg hield het peloton plots na 18 kilometer halt. Het protesteerde daarmee tegen het onveilige parcours. Vooral de vele (slecht) geparkeerde auto’s stuit hen tegen de borst.

Een geneutraliseerd peloton fietst nu naar Syren, waar een herstart plaatsvindt.

De commotie begon gisteren al. Tijdens de finale van de openingsrit stond er prompt een bus in tegenovergestelde richting stil, wat tot een gevaarlijke situatie leidde. Jacopo Guarnieri (Groupama-FdJ) ventileerde zijn ongenoegen op Twitter. “Hier zijn we weer. Zelfs na onze vraag op de teammeeting stonden op enkele kilometers van de finish auto’s op de weg geparkeerd. Zeer gevaarlijk, iedereen was zich aan het voorbereiden op de sprint. Het ging licht bergaf, we reden 70 kilometer per uur. Er stond zelfs een bus stil op 4,5 kilometer van het einde!! Waar zit de UCI? Ze moeten de organisatie een boete geven. We willen bescherming. En waar zijn de teams? Jullie betalen ons, maar hoe kunnen jullie zo’n zaken nog tolereren?”

Guarnieri vertelde ook over ploegmaat Ignatas Konovalvoas en de situatie waarin hij verzeilde. “Hij werkte een hele dag op kop en loste in de finale. Weet je wat er gebeurde? Het verkeer werd opengesteld waardoor hij moest wachten voor een stoplicht. Hij kwam zo op twaalf minuten binnen.” Cees Bol beaamde. “Ik had het gevoel dat het verkeer nooit was stilgelegd...” In Luxemburg zijn ook onder anderen Jasper Philipsen, Tim Wellens, Jan Bakelants en Philippe Gilbert actief.

