Profrenner die depressief stopte doet pakkend verhaal: "Moeder zei dat ik niet stom moest zijn. Dat ik mijn dik contract niet zomaar kon weggooien"

13 april 2018

10u06 0 Wielrennen Begin 2017 hakte hij de knoop door, Lieuwe Westra. De Nederlandse profwielrenner zette per direct een punt achter zijn loopbaan. In een bericht op Facebook liet Westra toen weten dat een depressie, motivatieproblemen en zakelijke conflicten aan de oorsprong lagen van de beslissing. Op 1 mei ligt Westra's verhaal in boekvorm in de rekken. ' Het Beest: Het wielerleven van Lieuwe Westra', luidt de titel.

Eveneens op Facebook weet Westra begin 2017 zijn afscheid aan zakelijke problemen met zijn voormalig zaakwaarnemer (André Boskamp) en ex-schoonbroer (Kevin Snijder), met wie hij een garage was begonnen. Westra won in maart 2016 nog de Driedaagse De Panne-Koksijde, maar verdween daarna in de anonimiteit. Hij bleek te kampen met een depressie, veroorzaakt door een scheiding, het leven in zijn eentje in Monaco en de moeilijke communicatie met zijn ploegmaats bij Astana.

Contract weggooien

Auteur Thomas Sijtsma deelde op Twitter al een pakkend fragment uit het boek. "Wat niemand weet, is dat ik al een jaar rondloop met het idee om te stoppen", blikt Westra in het boek terug. "Als ik er doorheen zit, bel ik mijn moeder in Friesland. Ze zegt dat ik niet zo stom moet zijn. Dat ik mijn dik contract bij Astana niet zomaar kan weggooien."

"Maar ik zie geen andere uitweg. Als 'Het Beest' heb ik veel strijd geleverd. Nu heb ik antidepressiva nodig om überhaupt te kunnen vechten. Ik strijd tegen een ongrijpbaar beest, het beest dat in mijn hoofd is gekropen. Ik heb alles geprobeerd om het gevecht te winnen, maar ik ga opgeven. Ik kan niet meer."

Ploegmaat van Tourwinnaar Nibali

Westra maakte in 2006 op zijn 21ste zijn debuut in het profpeloton, nadat hij eerder als stratenmaker had gewerkt. In dienst van Vacansoleil-DCM won hij in 2012 een etappe in Parijs-Nice en eindigde hij achter Bradley Wiggins als tweede in het algemeen klassement. Ook schreef Westra de Ronde van Denemarken op zijn naam en werd hij twee keer Nederlands kampioen tijdrijden (2012 en 2013). Na vijf jaar Vacansoleil vertrok hij naar Astana, waar hij in 2014 onderdeel was van de ploeg die met Vincenzo Nibali de Tour de France won.

Het boek 'Het Beest: Het wielerleven van Lieuwe Westra' van Thomas Sijtsma ligt vanaf 1 mei in de rekken en kost €19,99.

