Problemen bij Ineos? Bedrijf vraagt lening van 560 miljoen aan: “Dat mag in deze periode niet verbazen”

TLB

14 mei 2020

07u01 0

Komt ook Team Ineos in de problemen door de coronacrisis? Petroineos, de joint venture tussen PetroChina en Ineos, hoofdsponsor van het gelijknamige wielerteam, onderhandelt met de Britse regering over een lening van ruim 560 miljoen euro. Dat meldt Sky News. De coronacrisis deed ook de olieprijzen immers gevoelig zakken. “Het mag niet verbazen dat een raffinaderij als de onze in gesprek gaat met de regering op een moment dat de vraag naar brandstof tijdens deze sluitingsperiode serieus gedaald is”, klinkt het.

De vraag naar financiële steun wordt beoordeeld door het Project Birch. Dat is een eenheid van de Britse regering die in deze coronaperiode is opgericht om de verzoeken tot ondersteuning van bedrijven te behandelen. Naast PetroIneos vroegen bijvoorbeeld ook autoconstructeur McLaren en Virgin Atlantic Airways al om financiële overheidssteun.

Wat de gevolgen zullen zijn voor het team van Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas is nog onduidelijk. Ploegleider Dave Brailsford zei onlangs nog: “Bepaalde teams zullen iets meer lijden onder de coronacrisis dan andere, afhankelijk van de sector waar hun hoofdsponsor actief is.”

Greg van Avermaet zag eerder deze week CCC afhaken als hoofdsponsor van het gelijknamige wielerteam.

Lees ook:

Sommige teams bidden om te overleven, andere praten nu al over versterking: “Wielrennen aan twee snelheden” (+)



Greg Van Avermaet ziet hoofdsponsor CCC afhaken



Ex-marketingmanager Quick.Step gelooft dat wielersponsors dit wel overleven: “Een ietwat serieuze sponsor evalueert pas na 5 jaar” (+)