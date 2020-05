Exclusief voor abonnees Primoz Roglic: “Iedereen droomt ervan om te vliegen. Met schansspringen kom je er best dichtbij” Hidde van Warmerdam/Thijs Zonneveld

25 mei 2020

10u30

Bron: AD.nl 0 Wielrennen Hij maakte trappen schoon in winkelcentra. Een fiets had hij niet, maar hij wilde profwielrenner worden. Acht jaar later is Primoz Roglic (30) de leider in de wereld­ranking.

Yes. No. En als hij in een spraakzame bui is voegt hij er soms nog iets als “We will see, eh?” aan toe. Verder zegt Primoz Roglic doorgaans niet zoveel als er een microfoon onder zijn neus hangt. Het gemiddelde interview met hem is al voorbij voordat het goed en wel begonnen is. De reden? “Ik ben bang voor journalisten.”

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over Adria-Mobil

Amsterdam

Contador

Europa

Giro

Griekenland

Italië

Jumbo