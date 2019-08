PORTRET. Bjorg Lambrecht, het klimtalent voor wie een mooie toekomst weggelegd was XC

05 augustus 2019

19u39 12 Wielrennen Bjorg Lambrecht is op 22-jarige leeftijd overleden na een zware valpartij in de Ronde van Polen. Een portret(je) van het eeuwige klimtalent.

Lambrecht, die geboren werd op 2 april 1997 in Gent, gold als een van de grootste talenten uit de Belgische wielerwereld. Als 20-jarige won hij Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften. Daarnaast werd hij tweede in de Tour de Savoie en de Ronde van de Toekomst, telkens achter Egan Bernal.

Vorig jaar werd Lambrecht prof bij Lotto-Soudal. Het klimtalent deed in september een gooi naar de wereldtitel bij de beloften, maar moest uiteindelijk vrede nemen met het zilver. De Zwitser Marc Hirschi ging toen met de regenboogtrui aan de haal.

Als tweedejaarsprof brak de talentvolle Belg helemaal door. Lambrecht liet de ene ereplaats na de andere noteren in de Ardense klassiekers: vijfde in de Brabantse Pijl, zesde in de Amstel Gold Race en vierde in de Waalse Pijl.

Een kleine twee maanden later werd Lambrecht twaalfde in het eindklassement van de Dauphiné én ging hij met de witte trui van beste jongere aan de haal. Niemand twijfelde eraan: er was een mooie toekomst voor de Oost-Vlaming weggelegd. Rust zacht, Bjorg ‘Matchbox’ Lambrecht.