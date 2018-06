Porte is eindwinnaar in Zwitserland, ploegmaat Küng walst de rest plat in afsluitende tijdrit DMM

17 juni 2018

16u17 0 Wielrennen Richie Porte heeft zijn ambities voor de Tour kracht bijgezet met eindwinst in de Ronde van Zwitserland. De Australiër vergrootte in de afsluitende tijdrit zelfs nog zijn voorsprong in het algemene klassement, BMC-ploegmakker Stefan Küng reed in Bellinzona naar de dagwinst.

34 kilometer tegen de klok in en rond Bellinzona, daarmee eindigde de 82ste Ronde van Zwitserland. De chronorit was met een grotendeels vlak parcours op maat van de betere hardrijders, al lag in het laatste gedeelte van de omloop wel een puist(je) van iets meer dan 400 meter te wachten.

In het altijd mooie Ticino was de eerste richttijd weggelegd voor Maciej Bodnar. De Poolse compagnon van Peter Sagan bleef met een gemiddelde snelheid van meer dan 50 km/u net boven de veertig minuten. De standaard was gezet en die was meer dan behoorlijk. Yves Lampaert schoot in zijn voorlopig laatste tijdrit in de Belgische tricolore bijvoorbeeld ruim tekort.

Net als in de ploegentijdrit zaten de betere pletwalsen verscholen onder de truitjes van BMC en Sunweb. Kragh Andersen dook als eerste onder de tijd van Bodnar, terwijl ook een verrassende Michael Matthews dichtkwam.

De allerbeste tijdrijder bleef evenwel Stefan Küng. De Zwitserse kampioen - ook al indrukwekkend in de ploegentijdrit - verpulverde de besttijd van Kragh Andersen met een twintigtal seconden en mocht zich nog voor de chronrit al zegezeker wanen. Küng sant in eigen land, aan Richie Porte om de puntjes op de i te zetten voor BMC.

En dat deed hij ook. De eindzege van de Australiër kwam nooit meer in het gedrang, terwijl vooral de strijd om de dichtste ereplaatsen ontbrandde. Fuglsang gaf Kelderman en Landa een lel van jewelste en hees zich met een knappe chrono in extremis nog op het podium.