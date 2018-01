Porseleinen jubileum in beeld: het beste uit de talrijke wielerjaren van Quick-Step in het peloton DMM

13u33 1 BELGA Wielrennen Patrick Lefevere liet het zich gisteren op de teamvoorstelling in Calpe ontvallen: Quick-Step gaat dit seizoen zijn twintigste jaar als (co-)sponsor in de wielerwereld tegemoet. Een jubileumjaar voor de troepen van manager Lefevere dus en de ideale gelegenheid voor ons om even terug te blikken op de grootste successen van het team.

1999, precies 19 jaar geleden maakte Quick-Step zijn entree als sponsor in de wielerwereld. Als co-sponsor van het toenmalige Mapei sierde de laminaatproducent toen al de wielertruitjes van het team van manager Patrick Lefevere. Na drie jaar ging het bedrijf solo als sponsor, sindsdien zijn de blauwe truitjes niet meer uit het peloton weg te denken.

Dit seizoen wordt dan ook het twintigste jaar dat Quick-Step in het peloton zal vertoeven. “Die prestatie is redelijk ongezien”, vindt manager Lefevere. “Net als het aantal zeges dat we sinds het ontstaan van de ploeg hebben behaald. Mijn hoop voor het komende seizoen? Ik ga niet beloven dat we evenveel overwinningen gaan behalen, maar we zullen zeker ons best doen om onszelf op het hoogste niveau te blijven bevestigen, wedstrijden te winnen en te laten zien waarom wij een van de beste ploegen zijn.”

Het hoeft weinig betoog dat Quick-Step (vooral in de klassiekers) al jaren een van de grootste teams in het peloton is. Sinds 1999 sleepte de succesformatie 19 overwinningen in de vijf grootste wielerklassiekers in de wacht. Met Oscar Freire, Tom Boonen, Paolo Bettini en Michal Kwiatkowski had het team ook vier renners in de rangen met de wereldkampioenentrui om de schouders. Een bloemlezing in beeld.

Drie man op het podium in Roubaix 1999: Tafi wint voor Peeters en Steels

2000: Parijs-Roubaix met Museeuw, Luik-Bastenaken-Luik met Bettini

2001: Freire wint als renner van Mapei-Quick-Step het WK in Lissabon

2002: 95 overwinningen in het laatste jaar met Mapei als sponsor

RV. Bettini in 2002.

2003: Bettini doet het nu ook in Sanremo

2004: Tweede bolletjestrui met Richard Virenque in de Tour, afscheid van Museeuw

BELGA

BELGA/AFP

2005: Het wonderjaar met Tom Boonen: Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en wereldkampioen

BELGA

BELGA

2006: Opnieuw succes met Boonen, Pozzato wint in Sanremo en Bettini wordt voor de tweede keer wereldkampioen

EPA

Photo News

2007: Boonen zet Quick-Step in het groen

BELGA

2008: Devolder slaat toe in de Ronde van Vlaanderen

BELGA

2009: Boonen wint derde Parijs-Roubaix

Photo News

2010: Wouter Weylandt zegeviert in de Ronde van Italië

EPA

2011: Boonen fleurt minder jaar op met zege in Gent-Wevelgem

AP

2012: In zee met Omega Pharma en boerenvoorjaar Boonen: winst in Kuurne, Harelbeke, Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen én Parijs Roubaix

Photo News

2013: De vijf van 'Cav' in de Giro en voor de tweede keer wereldkampioen ploegentijdrit

Photo News

BELGA

2014: 61 zeges! Terpstra wint Parijs-Roubaix, Uran tweede in Giro

AFP

AP

2015: Keisse wint in de Giro, Martin geeft op na eerste Tour-week om van te dromen (zeges Stybar, Martin en Cavendish)

TDW Iljo Keisse bij zijn ritwinst in de Giro.

BELGA

REUTERS

2016: Zonder Coucke en Etixx, maar met 54 overwinningen

BELGA

2017: Afscheid Boonen, Gilbert wint de Ronde, Kittel ongenaakbaar in de Tour

BELGA

TDW

TDW