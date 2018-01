Poolse Wielerbondsvoorzitter neemt ontslag na seksschandaal Redactie

26 januari 2018

18u24

Bron: Belga 0 Wielrennen Dariusz Banaszek, de voorzitter van de Poolse Wielerbond PZKOL, heeft vandaag zijn ontslag ingediend. De PZKOL is al maanden verwikkeld in een seksschandaal. Aan de basis daarvan liggen de verklaringen van voormalig voorzitter Piotr Kosmala in een interview in november vorig jaar.

Kosmala beschuldigde verschillende leden van de federatie van seksueel geweld tegen diverse leden. Het zou gaan om zowel aanrandingen als verkrachtingen tegen leden van de federatie, inclusief minderjarigen. Kosmala beschreef de omvang van de zaak als "verschrikkelijk groot". De PZKOL ontkende hierop elke betrokkenheid.

Pools minister van Sport, Witold Banka, liet toen in de Poolse pers weten dat de enige oplossing om de federatie "te zuiveren" een collectief ontslag van het bestuur was. Acht van de negen directieleden van de PZKOL stapten op, enkel Banaszek bleef aan. Nu vertrekt de voorzitter alsnog, "in het belang van het wielrennen". In een communiqué schreeuwt Banaszek opnieuw zijn onschuld uit.