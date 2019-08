Poolse wedstrijddokter communiceerde in de laatste momenten nog even met Lambrecht: “Niet goed, slecht, slecht” DMM

06 augustus 2019

20u49

Ryszard Wisniewski, wedstrijddokter in de Ronde van Polen, gaf meer details vrij over de laatste ogenblikken van Bjorg Lambrecht. "Net na het ongeval heb ik nog met hem kunnen communiceren", vertelde hij het Poolse agentschap PAP.

“’Niet goed, slecht, slecht’, zou Lambrecht aan Wisniewski gezegd hebben. “We hadden ons niet aan zo’n ernstige verwondingen verwacht. Zijn bloedsuikerspiegel was extreem laag”, vertelde Wisniewski. “Het was een harde klap. Zijn milt was gescheurd, zijn lever verbrijzeld. We hadden genoeg bloed bij, maar niets hielp. Hij was een kleine, magere renner, had geen beschermend kussen in de vorm van vetweefsel. In de ambulance verloor hij het bewustzijn. Als een renner valt, is er een automatische reflex om de armen uit te strekken, om de val te breken. Alles wijst erop dat Lambrecht dat niet gedaan heeft.

De Poolse renner Marek Rutkiewicz zag het ongeluk gebeuren. “Er zaten misschien een achttal renners tussen ons in. Ik zag hoe hij de controle over zijn fiets verloor. Meteen dook hij de gracht in. Jammer genoeg raakte hij die betonnen duiker. Hij had geen enkele kans die te ontwijken, ging er recht op af. Ik zag hem in elkaar gedoken in de gracht liggen. Aan de aankomst kregen we het vreselijke nieuws.”