Pools parket opent onderzoek naar overlijden Lambrecht

06 augustus 2019

13u28 1 VTM NIEUWS Het Poolse parket en de Poolse politie openen een onderzoek naar het dodelijke ongeval van Bjorg Lambrecht. Dat bevestigt de woordvoerder van het ziekenhuis in Rybnik aan VTM NIEUWS. Er vindt vandaag nog een autopsie plaats op het lichaam van Lambrecht, morgen wordt hij hoogstwaarschijnlijk overgebracht naar ons land.

In Polen is het de standaardprocedure dat zo’n onderzoek wordt geopend na een dodelijk ongeval. Politie en parket willen niets aan het toeval over laten. De 22-jarige Lambrecht kwam gisteren zwaar ten val tijdens een rit in de Ronde van Polen en overleed in het ziekenhuis.