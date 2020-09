POLL. Onze sterren voor het BK in Anzegem, wie zie jij straks de tricolore mee naar huis nemen? Redactie

22 september 2020

09u00 0 Wielrennen Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie wordt straks de beste renner van het land? Vandaag is Anzegem het strijdtoneel voor een nieuw BK wielrennen. Wie zie jij naar de Belgische driekleur snellen?

Coronajaar 2020 zorgt ervoor dat het Belgisch kampioenschap op de weg dit jaar twee dagen na de Tour komt en niet een week ervoor. Het is dan ook de vraag of de Tourgangers winst kunnen halen uit hun drie weken Frankrijk. Of slaat de vermoeidheid toch in de benen?

Wellicht wordt het een afvallingswedstrijd. De Muur van Geraardsbergen of de 14 passages over de Tiegemberg zullen hun rol spelen. De grote ploegen hebben er alle baat bij dat het niet tot een massasprint komt. In dat geval zou uittredend kampioen Tim Merlier opnieuw de absolute topfavoriet worden.

“Ik zie dit kampioenschap gewonnen worden door snelle mannen zoals een Jasper Stuyven, Oliver Naesen en Greg Van Avermaet”, zegt bondscoach Rik Verbrugghe aan persagentschap Belga. “Afhankelijk van hun recuperatie na de Tour natuurlijk. En dan zijn er nog een pak anderen. Op dit parcours kan het alle kanten op.”

Naast de ‘usual suspects’ circuleren ook de namen van Sep Vanmarcke, Gianni Vermeersch, Dries De Bondt, Aimé De Gendt, Jan Bakelants, Loïc Vliegen, Xandro Meurisse. Wie zie jij het BK winnen? Laat het weten in onderstaande poll. Misschien kunnen onze sterren voor inspiratie zorgen.

Poll Wie kroont zich in Anzegem tot Belgisch kampioen wielrennen? Tim Merlier

Philippe Gilbert

Jasper Stuyven

Greg Van Avermaet

Yves Lampaert

Oliver Naesen

Tim Wellens

Sep Vanmarcke

Iemand anders (Aimé De Gendt, Gianni Vermeersch,...) Tim Merlier 16%

Philippe Gilbert 10%

Jasper Stuyven 23%

Greg Van Avermaet 12%

Yves Lampaert 9%

Oliver Naesen 8%

Tim Wellens 1%

Sep Vanmarcke 7%

Iemand anders (Aimé De Gendt, Gianni Vermeersch,...) 14%

Onze sterren voor het BK

***

Gilbert, Merlier

**

Stuyven, Van Avermaet

*

Allegaert, Bakelants, Benoot, Aimé De Gendt, Dupont, Lampaert, Naesen, Philipsen, Vanmarcke, Vermeersch, Wellens

Het BK-parcours