Politt eerste slachtoffer van de video official in de klassiekers: Duitser uit koers genomen na passage op het fietspad DMM

03 maart 2019

Philippe Mariën, de videoref van de UCI voor de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne had het op voorhand aangekondigd en hij heeft woord gehouden. De "VAR in de koers" zou strenger toezien op inbreuken op het wedstrijdreglement. Eerste slachtoffer: Nils Politt van Katusha-Alpecin.

Het is een oud zeer op de kasseien van de Varent van Kerkhove naar Kaster. In het verleden reden de renners bij haast elke passage over het beter bollende fietspad naast de kasseien. Dergelijke acties moesten er uit en werden al aangepakt met het plaatsen van dranghekken. Met de komst van de videoref werd er nog eens extra toegezien of renners in het peloton het pad zouden nemen. Wie nu nog de oversteek waagde om onder de kasseipassage uit te komen, was er met een diskwalificatie aan voor de moeite.

Vanmiddag werd de daad bij het woord gevoegd in Kuurne-Brussel-Kuurne. De videoref loerde voor het eerst mee in het openingsweekend en was hard voor Nils Politt. De Duitser probeerde aan de kasseien te ontsnappen, maar werd tijdens zijn actie betrapt. De wedstrijdleiding greep op basis van de videobeelden en het oordeel van de videoref meteen in. Politt werd uit de koers gehaald.