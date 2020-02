Pogacar steekt z'n wiel net nog voor Lutsenko, Yates blijft zegezeker na koninginnenrit UAE Tour DMM

27 februari 2020

13u24 0 Wielrennen Tadej Pogacar heeft een nieuw staaltje van z'n kunnen getoond. De 21-jarige Sloveen won de koninginnenrit van de UAE Tour met aankomst op Jabel Hefeet. Adam Yates blijft wel leider. De eindzege kan hem nauwelijks nog ontsnappen.

Adam Yates of toch nog iemand anders? Wie tuk was op eindwinst in de UAE Tour, kreeg vandaag met aankomst op Jebel Hafeet een laatste kans om de Brit van Mitchelton-Scott uit de rode leiderstrui te fietsen. Al had Yates met één minuut wel een vrij riante voorsprong beet. Aan de Pogacars en Gaudu’s van deze wereld om uit te halen. De voorbije twee jaar won Alejandro Valverde op de klim in de Emiraten.

Met 9,5 km aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4% moest het ook effectief op de slotklim naar Jebel Hafeet gebeuren. Verder waren er weinig hoogteverschillen in de rit opgenomen. Een kopgroep van vijf nam vooraan de honneurs waar. De namen: James Knox (Deceuninck-QuickStep), Larry Warbasse (AG2R La Mondiale), Tosh van der Sande (Lotto Soudal), Andrea Garosio (Vini Zabù-KTM) en Cristian Scaroni (Gazprom-RusVelo).

Ondertussen was er wel een verrassingsaanval van David Gaudu. De 23-jarige Fransman probeerde op dik 40 kilometer van de aankomst het kot in de fik te steken toen hij met twee ploegmaats in het offensief trok. Ver draagde de aanvalspoging niet. Ondertussen ging het bergaf met de voorsprong van de koplopers. Daar was al snel op de slotklim duidelijk dat Knox over de beste benen beschikte.

Bij de favorieten was het UAE die het tempo de hoogte in joeg. Formolo spreidde het bedje van Pogacar. De Sloveen deelde z'n eerste prik uit op 5 kilometer van de streep. Net op het moment dat Victor Campenaerts de rol loste - toch wel weer knap hoe de werelduurrecordhouder met de beste 15 klimmers mee gaat in deze UAE Tour. Knox was er intussen aan voor de moeite.

De winnaar zou dus één van de favorieten op de eindzege zijn. De vraag was wie, want de beste vier (Yates, Pogacar, Lutsenko en Gaud) losten elkaar voor heen meter. Yates en Pogacar probeerden het al te vaak, maar het zou sprinten worden met z'n vieren aan de meet in Jabel Hafeet. Lutsenko leek de bovenhand te halen. De Oekraïener gooide z’n handen zelfs in de lucht, maar Pogacar stak er nog net z'n wiel voor.

Weer een overwinning dus voor de nog altijd piepjonge Sloveen. Adam Yates werd derde en blijft uiteraard leider in de Emiraten. Met nog twee vlakke ritten op het programma kan de eindzege hem nog moeilijk ontglippen.