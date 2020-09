Pogacar op de tweede rustdag: “Ik besef dat ik zal moeten aanvallen om te winnen” Redactie

14 september 2020

16u44

Bron: Belga 0 Wielrennen Kan Tadej Pogacar straks één dag voor z'n 22ste verjaardag de Tour winnen? Het was de hamvraag op de tweede rustdag. “Ik ga hier niet de ploegtactiek uit de doeken doen”, zei hij. “Maar ik besef wel dat ik zal moeten aanvallen om te winnen.”

Tadej Pogacar is momenteel nog niet de man van de grote uitspraken. “Ja, ik voel me goed, de voorbije week was schitterend en ik beëindigde die met een tweede ritzege. Ongelooflijk. De Tour is wel lastiger dan de Vuelta. Er is wat meer stress, het tempo ligt hoger, zowel in de vlakke ritten als bergop. Maar ik voel me goed en kijk uit naar de slotweek.”

Kende Pogacar al een slechte dag in deze Tour de France? “Toch wel, de twee dagen na de rustdag voelde ik me niet al te best in die vlakke ritten, maar daarna ging het beter. Mijn beste dag op de fiets was wellicht die dag dat ik 40 seconden teruggreep op de favorieten daags na de waaierrit of mijn eerste ritzege. Het is moeilijk te zeggen, maar toen voelde ik me echt goed, al ging het gisteren ook niet zo slecht (hij won op de Grand Colombier).”

Twee Slovenen staan op één en twee, twee Slovenen die het goed met elkaar kunnen vinden. Ook dat is al bekend. “We respecteren elkaar. Ik kijk op naar Primoz Roglic, maar vergis je niet: op de fiets willen we allebei winnen. De strijd om het geel is nog niet voorbij. Ik ga er voor vechten. Hoe? Dat ga ik niet verklappen, dat moet een verrassing zijn.”

Misschien wordt de 17e rit naar de Col de la Loze wel heel belangrijk. “Ik heb die col verkend. Dat is een col waar je seconden kan winnen als je goed bent, maar ook een half uur kan verliezen op een slechte dag. Het wordt zeker belangrijk.”

“Neen, ik dacht bij de start in Nice niet dat ik dit al voor elkaar zou gebracht hebben”, zei hij nog. “Natuurlijk, ik wist dat mijn conditie goed was, maar twee ritzeges, tweede in de stand en de witte trui... Het is moeilijk om te geloven, maar weet wel, voor mij is het nog niet voorbij. Ik ga ervoor knokken tot het eind.”

Maar heeft hij wel het team om het geel te veroveren? Aru en Formolo zijn naar huis, maar Pogacar gaf hetzelfde antwoord als op de eerste rustdag. “Ik geloof in mijn jongens, ze zullen alles geven om ervoor te vechten en me te helpen. Ook al zijn we niet meer voltallig, ik geloof er in.”

