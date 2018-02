Poels triomfeert op steile slotklim, Wellens (3de) kleurt finale in Ruta del Sol: "Ik laat toch wel heel mooie namen achter me" GVS en DMM

15 februari 2018

16u45 1 Wielrennen Wout Poels (Team Sky) heeft de tweede rit in de Ruta del Sol gewonnen. De 30-jarige Nederlander ontbond zijn duivels op de slotklim en triomfeerde zo naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Tim Wellens eindigde op een knappe derde stek. Chris Froome werd zevende.

De tweede etappe in Andalusië was niet bepaald lang, wel zeer pittig. In totaal stonden er vijf gecatalogiseerde beklimmingen op het menu, met de Alto de las Allanadas (5,4 km aan 9,6%) op vijf kilometer voor de meet als grootste beproeving. Negen vroege avonturiers deinsden er niet voor terug: zij kozen snel voor het ruime sop en harkten een voorsprong van ruim zeven minuten bij elkaar.

Op dertig kilometer van de finish werden de machtsverhouding in de kopgroep duidelijk. Pascal Eenkhoorn (Team LottoNL-Jumbo), Diego Rubio (Burgos-BH) en Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) trokken met z'n drieën in het offensief. Astana en Movistar zetten zich in de aanloop naar de allesbeslissende Allanadas op kop. De kloof slonk zienderogen, aan de voet van de slotklim hield het trio nog een dikke minuut over op het aanstormend peloton.

#64RdS. La escapada sigue manteniendo la distancia del pelotón. Ahora 7'20'' en el km 65 de carrera pic.twitter.com/1LtWXh4IEn Vuelta a Andalucía(@ VCANDALUCIA) link

Wellens doet gooi naar zege

Op de steile stroken van de klim ontbond Diego Rubio zijn duivels. Maar op kop blijven? Neen, dat kreeg de Spanjaard niet voor elkaar. Op twee kilometer van de meet werd de gelukzoeker bijgehaald door Fuglsang, Landa en onze landgenoot Tim Wellens. Wat later vonden ook de andere berggeiten opnieuw de aansluiting. Het was wachten op de eerste échte snedige demarrage.

En die kwam er: van onze Tim Wellens. De 26-jarige klimmer van Lotto Soudal fietste in een mum van tijd 15 seconden bij elkaar en leek even op weg naar een bijzonder knap huzarenstukje. Op de maximale pieken van 21 percent plaatste Wout Poels echter een serieuze versnelling, waardoor hij niet alleen de kloof in één ruk dichtte, maar ook de andere favorieten opnieuw terugbracht.

Maar gesprint om de zege werd er niet, want met een nieuwe demarrage kieperde Poels zijn metgezellen op 500 meter van de finish definitief overboord. Een knappe zege voor de Nederlander, meteen zijn eerste van het nieuwe seizoen. Luis Leon Sanchez werd tweede, een sterke Tim Wellens mocht mee op het podium. De geplaagde Chris Froome strandde op een zevende stek.

WOUT WINS! @WoutPoels attacks to win stage two of #64RdS and moves into the overall race lead #WhereIsWout pic.twitter.com/ulUtUc4VbZ Team Sky(@ TeamSky) link

Poels: "Wist hoe ik de klim moest indelen"

Niet Chris Froome, maar dus wel Wout Poels. De Nederlander van Sky haalde het met een slimme uitval in de laatste hectometers bergop. "Vandaag hebben we op twee paarden gewed. Chris en ikzelf, dan is het leuk om daar mee te spelen. Ik wist hoe ik de klim moest indelen en dat heeft duidelijk geholpen. Ik had gisteren al een goed gevoel. In Valencia reed ik ook niet slecht, maar daar kwam geen resultaat bij kijken. Vandaag wel en dat maakt me dan ook heel blij. De eindzege? Dat wordt moeilijk met die tijdrit op de slotdag, maar mijn benen zijn goed dus wie weet."

Onvermijdelijk kreeg Poels ook vragen omtrent zijn kopman voor de schoot geworpen. "Er is natuurlijk van alles gaande, er is meer persaandacht dan normaal. Maar goed, zijn aanwezigheid zorgt er voor dat ik minder interviews moet doen", grapt de Nederlander. "Voor mij zijn de laatste maanden vrij gewoon verlopen. Ik heb mij gefocust op mijn job en gedaan wat ik moest doen. Dat heeft vandaag een eerste keer zijn vruchten afgeworpen."

Wellens: "Leuk, als je ziet wie ik allemaal achter mij laat"

Tim Wellens reed bovenop Guardia de Jaen naar een knappe derde plaats. Onze landgenoot zette het kot in de fik met een snedige demarrage. "Iedereen wist dat het een lastige klim was. Toen ik in de aanval trok, ben ik eigenlijk niet voluit gegaan. Het leek me gewoon beter om alleen voorop te rijden in plaats van in die grote groep te moeten inhouden voor anderen."

Aanval als verdediging dus voor Wellens. "Inderdaad, ook omdat ik de percentages kende en het bij iedereen wat afwachten was. De benen waren goed, maar op die uitval van Poels had ik geen antwoord meer. Hij kwam goed van achter uit en dat was het dan. Nu, ik ben blij met die derde plaats, hoor. Ik laat hier toch enkele mooie namen achter mij. Het gevoel zit goed. Ik heb de rit van zaterdag ook aangestipt, daarna zullen we wel zien."

Meedoen voor de zege zou te lastig zijn, zei hij vooraf. Wie trekt als derde zijn jasje aan na een steile finish? Jawel, @Tim_Wellens ! #Rds64 #sterketim # pic.twitter.com/mm7xK6pt2z Dries Mombert(@ dmomberten) link