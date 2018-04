PO1-preview van Club Brugge - Racing Genk: "Als Club niet wint, kan het snel keren" JP/DPB

02 april 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Club Brugge lijkt op weg naar de titel, maar in de play-offs kan dat snel veranderen. Als het vanavond thuis niet wint tegen Racing Genk, dat zelf revanche wil voor de verloren bekerfinale, ziet de wereld er weer helemaal anders uit. Wij presenteren u de PO1-preview: alles wat u moet weten over dit duel. Mét de visie van een ex-speler van beide ploegen: Jeroen Simaeys.

Club Brugge scoort veel vlotter...

Beide ploegen slikten ongeveer evenveel tegendoelpunten in de reguliere competitie. Maar het grote verschil lag in de aanval. Club Brugge (364) schoot niet alleen veel vaker richting doel dan Racing Genk (304), maar het vizier van de Bruggeling stond ook veel scherper. 53% van de schoten van blauw-zwart waren tussen de palen, niemand deed beter. Aan de andere kant is Genk de slechtste leerling van de klas qua accuraatheid, slechts 42% van hun schoten eindigden binnen het kader. De efficiëntie bij Club lag dan ook een pak hoger. 18% van de Brugse schoten leverden een doelpunt op, terwijl dat bij Genk slechts 14% was. Zo scoorde Club Brugge 68 doelpunten maar liefst 24 doelpunten meer dan de Limburgers.

Maar Genk scoort vaker vanop afstand

Eén van de sterke punten bij Racin Genk is hun afstandsschot. De Limburgers scoorden dit seizoen al negen keer van buiten de zestien. Ook Club Brugge doet het niet slecht vanop afstand, maar zij moeten het doen met slechts zes doelpunten.

Oude bekende: Jeroen Simaeys

Volgens de voormalige verdediger/middenvelder van beide ploegen helt het voordeel voor maandag naar Club Brugge. "Ze zijn al heel het seizoen dominant en ze beseffen dat het cruciaal is om sterk aan de Play-offs te beginnen.”Ondanks zijn vertrouwen in blauw-zwart onderschat Simaeys Racing Genk niet. “Er is natuurlijk de opdoffer van de verloren bekerfinale, maar ik denk wel dat ze klaar zijn voor een goede campagne in Play-off 1."

"Het is ook zeker niet in het nadeel van Genk dat ze als underdog naar het Jan Breydel stadion kunnen afzakken en spelers als Pozuelo, Malinovskyi en Trossard kunnen altijd actie iets forceren met een individuele. Genk is dus zeker niet kansloos. Ik acht de kansen 60/40 in het voordeel van Brugge."

Simaeys heeft ook met beide trainers op het veld gestaan. Het verbaast hem niet dat ze het beiden zo goed doen als trainer. "Van Clement heb ik altijd geweten dat hij trainer zou worden. Hij was altijd al geïnteresseerd in het tactisch aspect. Bij Ivan Leko is dat gevoel pas later gekomen. Ze lijken me beiden alleszins zeer competent."

Onderlinge duels

Club Brugge ontving Genk al 25 keer op Jan Breydel. Daarvan kon Club er net iets meer dan de helft (13) winnen. Genk won slechts 6 duels. In play-off 1 ging Racing Genk al vijf keer op bezoek bij blauw-zwart. Maar in die vijf duels konden de Limburgers op Jan Breydel nog geen enkel punt rapen.

2012: de meest spectaculaire

In 2008 eindigde Club Brugge - Racing Genk al eens op 2-6, maar in 2012 was het nog net iets gekker. Racing Genk kwam al na twee minuten op voorsprong via Kevin De Bruyne, waarna Club Brugge uitliep tot 4-2. Door een tweede en een derde doelpunt van De Bruyne won Genk alsnog met 4-5.

2013: De laatste keer Genk

De laatste keer dat Club Brugge in de reguliere competitie thuis verloor van Racing Genk was in 2013. Jelle Vossen (toen nog speler van Racing Genk) en Khaleem Hyland scoorde de doelpunten in een 0-2 overwinning.

Dit seizoen: zeldzaam Brugs puntenverlies

Dit seizoen kon Club Brugge nog niet winnen van Racing Genk. Thuis werd het 2-2. Genk kwam eerst op voorsprong via Karelis, maar Vanaken zette de situatie helemaal recht met twee doelpunten. Daarna miste Karelis eerst nog een penalty, maar vijf minuten voor tijd stelde Malinovskyi alsnog gelijk.

De scheidsrechter: Lawrence Visser

Lawrence Visser floot dit seizoen al zes wedstrijden van Club Brugge. Het won vier keer en speelde twee keer gelijk. Opvallend: Visser gaf vier penalties voor blauw-zwart en één tegen.

Voor Genk bracht Visser nog niet veel geluk. De ref floot dit seizoen slechts twee wedstrijden van de Limburgers. Ze konden geen enkele keer winnen: één gelijkspel tegen Oostende en verlies thuis tegen Standard, al kreeg Genk toen een strafschop na tussenkomst van de videoref.