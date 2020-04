Ploegmanager Alpecin-Fenix blijft voorzichtig, maar bevestigt wel interesse in de Tour: “Als de vraag komt, dan zullen we uiteraard ‘ja’ zeggen” MCA/DMM

30 april 2020

13u42 1 Wielrennen De kans dat Mathieu van der Poel met Alpecin-Fenix deelneemt aan de Tour is weer wat groter geworden. Ploegmanager Philip Roodhooft blijft voorzichtig - er zijn nog geen concrete afspraken -, maar hij geeft wel te kennen dat de interesse sterk is. “Als de vraag komt, zullen we uiteraard ‘ja’ zeggen.”



Komt het dan toch in orde voor Mathieu van der Poel en Alpecin-Fenix? De Internationale Wielerbond (UCI) herziet de regels voor deelname van ploegen aan wielerwedstrijden, ook het aantal renners per ploeg zou aangepast worden. Voor de Tour zou het concreet van acht naar zeven renners per ploeg gaan en dat opent ruimte voor extra wildcards voor ProContinentale ploegen.

Normaal gezien nemen 22 ploegen van 8 renners deel aan de Tour. Als er bij elke ploeg één renner minder wordt opgesteld, dan kunnen in theorie drie extra ploegen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Dat zou goed nieuws zijn voor Mathieu van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Fenix. Zij lonken nadrukkelijk naar organisator ASO om deel te nemen aan de Tour.

“Wij willen, net zoals alle andere teams, zoveel mogelijk wedstrijden rijden vanaf het moment dat de nieuwe wielerkalender officieel wordt”, legt ploegmanager Philip Roodhooft uit. “De vraag is natuurlijk of die kalender effectief kan worden uitgevoerd. Maar het is duidelijk dat we zeker interesse hebben om deel te nemen aan de Tour. Dat hebben wij ook aan ASO laten weten.”

Het is niet zo dat wij al informatie hebben. Noch officieel, noch officieus vanuit de wandelgangen. Philip Roodhooft

“We hebben eigenlijk aan alle organisatoren laten weten dat wij interesse hebben om deel te nemen. En daar hoort ASO dus ook bij. We vonden het nodig en zinvol om dat te doen, maar daar is het voorlopig wel bij gebleven”, verduidelijkt Roodhooft. “Het is niet aan ons om onszelf ergens uit te nodigen of voor onze beurt te spreken.”

“Het is niet zo dat wij al informatie hebben. Noch officieel, noch officieus vanuit de wandelgangen. Het enige waar wij vanop de hoogte zijn, is het UCI-communiqué dat gisteren is uitgestuurd. Daarin wordt gesteld dat de voorwaarde om deel te nemen en het aantal deelnemers per team zal gecommuniceerd worden 5 mei", aldus Roodhooft.

Alle wildcards voor de Tour zijn voorlopig uitgedeeld, maar als er twee of drie extra zouden komen, dan wil Alpecin zeker op zo’n uitnodiging in gaan. “Als er ruimte is en we krijgen de vraag om deel te nemen, dan zullen we daar uiteraard ‘ja’ op zeggen. Dat is de logica zelve.”

