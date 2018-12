Ploegmaat Van Avermaet laat contract bij CCC Team ontbinden om persoonlijke redenen LPB

24 december 2018

CCC Team en Stefan Denifl hebben in onderling overleg beslist het contract dat op 1 januari 2019 zou ingaan te ontbinden. "Dit omwille van persoonlijke redenen", zo klinkt het in een persbericht. "Om de privacy van Stefan te respecteren, zal noch het team noch Stefan uitleg hierover geven", aldus CCC Team, dat binnenkort een vervanger voor Denifl zal aankondigen. De 31-jarige Oostenrijker reed de voorbije twee jaar voor Aqua Blue Sport, dat ophoudt te bestaan, en kwam eind oktober tot een akkoord met de opvolger van BMC. Denifl zou er Greg Van Avermaet bijstaan. Eerder reed hij voor onder meer Cervélo, Leopard Trek, Vacansoleil en IAM Cycling.

Denifl schreef vorig jaar een etappe in de Vuelta op zijn naam en werd in 2017 eindwinnaar van de ronde van zijn land.