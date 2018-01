Ploegmaat De Plus doet aangeslagen oproep: "We moeten samen de weg delen, ik hoop dat niemand ooit hetzelfde moet meemaken" DMM

27 januari 2018

22u59 0 Wielrennen De aanrijding met Laurens De Plus en Petr Vakoc weegt op het gemoed in het Quick.Step-kamp en niet in het minst bij Bob Jungels. De Luxemburgse kampioen ontsnapte aan het gebeuren en heeft nu voor het eerst (aangeslagen) gereageerd in een filmpje op Youtube.

"Iedereen weet intussen dat we twee dagen geleden een zware crash meemaakten met Laurens en Peter. Eerst en vooral wil ik zeggen dat onze keuze om hier in Zuid-Afrika te komen trainen de juiste is geweest. Dit is een prachtig land en tot voor onze aanrijding waren er ook totaal geen problemen. Iedereen is vriendelijk en tot dusver hadden we nog geen incidenten meegemaakt onderweg. Het is vreemd hoe je het ene moment nog samen aan het lachen bent en het andere rondloopt, om hulp schreeuwt en niet weet wat je moet doen”, doet Jungels zijn verhaal.

“Gezien de omstandigheden had het veel erger gekund, maar het is vooral jammer dat zoiets eerst moet gebeuren alvorens we met z'n allen zijn wakkergeschud. Volgens mij wordt er veel gedaan om de veiligheid van fietsers op de weg te verbeteren. Wij zijn zonder twijfel de meest kwetsbare weggebruikers, zeker in vergelijking met wagens. Daarom wil ik graag een oproep doen om na te denken en te overwegen of die ene minuut winst het risico wel waard is. Ik hoop dat niemand ooit hetzelfde moet meemaken als wat ik donderdag heb beleefd met mijn twee ploegmaats."

"Ik zeg zeker niet dat wij fietsers alles goed doen, wij gebruiken soms te veel ruimte op de openbare weg en ook wij houden ons niet altijd aan de regels. Dat is niet ons voorrecht. Laten we gewoon samen de weg delen en geef het als bestuurder desnoods aan als we iets fout doen, maar doe geen dingen die situaties kunnen veroorzaken zoals de onze."