Ploegmaat Campenaerts reageert na incident met parkrangers: "Ik moet nog altijd bekomen van wat er gebeurd is"

30 december 2019

09u33 0 Wielrennen De Zuid-Afrikaanse renner Nicholas Dlamini brak vrijdag zijn linkerarm, nadat hij tijdens een trainingstochtje in het Nationaal park Tafelberg hardhandig werd aangepakt door parkrangers. De NTT-ploegmaat van Victor Campenaerts reageert op Facebook voor het eerst op het voorval.

De 24-jarige Dlamini werd naar verluidt aangehouden omdat hij geen geldig toegangsbewijs voor het park had. Op amateurbeelden die al snel hun weg naar het internet vonden, is te zien hoe parkwachters de arm van Dlamini op zijn rug draaiden, hem met geweld tegen een auto duwden en hem in de achterbak dwongen. “De renner had het Silvermine-gedeelte van het park betreden zonder te betalen. Toen hij ernaar gevraagd werd, kon hij ook geen bewijs van betaling tonen. Bij zijn arrestatie verzette hij zich en bezeerde hij zichzelf”, luidde de uitleg van SANPArks (South African National Parks).

Een uitleg die NTT Pro Cycling niet beviel. “De videobeelden zijn duidelijk. We eisen op zijn minst publieke excuses van SANParks. Dit soort buitensporig geweld is niet goed te praten. We willen ook dat er onmiddellijk tuchtmaatregelen genomen worden tegen de betrokken parkwachters.”

Dlamini: “Een bedroevende ervaring”

“Ik wil iedereen bedanken voor de vele berichtjes. Ik ben onder de indruk dat zoveel mensen me steunen, vooral dan in de wielerwereld”, klinkt het in een Facebook-post. “Dit was een bedroevende ervaring. Ik heb een operatie ondergaan aan mijn arm. En ze hebben me verteld dat die goed verlopen is. Maar de chirurg kan nog niet zeggen wanneer ik terug op de fiets zal zitten.”

“Ik moet nu veel rusten totdat ik fit genoeg ben om een verklaring af te leggen bij de politie. Wanneer dat zal zijn, weet ik nog niet. Ik moet nog altijd bekomen van wat er gebeurd is”, vervolgde de Zuid-Afrikaan. “Ik zal juridisch worden bijgestaan door het internationale advocatenbureau Norton Rose Fulbright. Die advocaten stonden ook Caster Semenya bij en hebben veel ervaring in zulke controversiële zaken.”

Dlamini werd in 2016 prof bij Dimension Data. Een eerste zege zat er nog niet in. Met een vijfde plaats, dit jaar in het nationaal kampioenschap van zijn land, kwam hij er het dichtst bij. Dit jaar werkte hij ook zijn eerste grote ronde af. In de Vuelta werd hij 107e. Voor 2020 had Dlamini van de Olympische Spelen in Tokio een hoofddoel gemaakt. Een doel dat volgens zijn team door de armbreuk ernstig in gevaar komt.