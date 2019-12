Ploegmaat analyseert tijdritweelde bij Jumbo-Visma: “Roglic kan ik hebben, als het mijn parcours is, maar Wout is te sterk” DMM

31 december 2019

14u19

Bron: De Rode Lantaarn 0 Wielrennen Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Tony Martin, Jos van Emden, Wout van Aert. Wat een tijdritweelde bij Jumbo-Visma volgend seizoen. Jos van Emden deed er zijn zeg over in de podcast ‘De Rode Lantaarn’ en daarbij gooide hij bloemetjes richting Van Aert.

Ervarener en geharder tegen de klok maakt men ze niet. Jos van Emden is al jaren één van de beste Nederlandse tijdrijders. Dit jaar kroonde hij zich in z'n vijftiende seizoen als prof voor de tweede keer tot Nederlands kampioen tijdrijden. De 34-jarige prof is op zijn best op vlakke omlopen van 10 tot 15 kilometer. “Tony Martin is vooral een diesel. Roglic komt het best tot zijn recht in een tijdrit met veel klimwerk”, zei Van Emden.

“Kijk, Primoz kan ik hebben als het mijn parcours is”, zegt Van Emden. “Tom en Tony ook wel. Maar Wout? Wout niet. Hij is echt te sterk. Op mijn parcours schat ik hem hoger in dan Roglic en Dumoulin. Daarmee bedoel ik een kilometer of tien, vijftien vlak en dan maakt het niet veel uit of het rechtdoor is of met veel bochten.”