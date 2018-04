Ploegleiding en renners Veranda's Willems-Crelan na dood Goolaerts: "Wat droomdag moest worden, is geëindigd als nachtmerrie" Wielerredactie

10 april 2018

17u39

Bron: Eigen berichtgeving 38 Wielrennen Veranda's Willems-Crelan, de ploeg van de overleden wielrenner Michael Goolaerts, heeft de pers te woord gestaan na het tragische verlies van hun teamgenoot. De ploegleiding en renners Sean De Bie en Stijn Steels praatten eenmalig over het verlies van hun ploegmaat en vriend. "Het is een enorme klap geweest voor het team", aldus teammanager Nick Nuyens.

Nick Nuyens: "We hebben veel met elkaar gebabbeld"

Nick Nuyens nam als eerste het woord in Aarschot. De teammanager gaf aan dat er professionele hulp werd ingeschakeld om de renners en de staf te begeleiden. "Het overlijden van Michael was natuurlijk een enorme klap voor iedereen. Je kan je gewoon niet voorbereiden op zoiets", aldus Nuyens. "We hebben beslist om samen te komen en veel te babbelen. Want dat was volgens ons de beste manier om het nieuws te verwerken. Daarnaast hebben we ook professionele hulp ingeschakeld, in de persoon van een traumapsycholoog. Dat heeft ons enorm geholpen om dit alles te verwerken. En we hebben ook de ouders en broer van Michael op bezoek gehad. Dat was heel intens, maar ook daar hebben we allemaal veel aan gehad."

Michiel Elijzen: "Brabantse Pijl wordt laatste koers van ons voorjaar"

Michiel Elijzen was zondag de ploegleider van Veranda's Willems-Crelan tijdens Parijs-Roubaix. Hij gaf aan dat zijn ploeg morgen de Brabantse Pijl rijdt als eerbetoon aan Goolaerts. "We hebben unaniem en samen met Michaels ouders beslist dat we de Brabantse Pijl zullen rijden en voor de start zal ook een minuut stilte worden gehouden. Voorts zullen we '#allforGoolie'-stickers op onze bus, wagens en fietsen plakken. We rijden morgen voor Michael. Morgen wordt de laatste koers van ons voorjaar. Normaal zouden we ook de Tro Bro Léon rijden in Frankrijk, maar we hebben beslist om dat niet te doen."

Sean De Bie: "Ging vaak met Michael trainen"

Sean De Bie rijdt nog maar sinds dit seizoen bij Veranda's Willems-Crelan, maar hij bouwde toch al een band op met Michael Goolaerts. Ze gingen vaak samen trainen, tussen november en de start van het wielerseizoen bijna dagelijks. De Bie verscheen dan ook zeer emotioneel op de persconferentie. "Ik was aan het trainen toen ik het nieuws over Michaels hartstilstand vernam. Ik vroeg aan mijn vrouw om me op de hoogte te houden, want ik moest nog een uur naar huis rijden. Nadat ik het tragische nieuws over zijn dood dan had vernomen, ben ik naar een gezamenlijke vriend gereden erover te praten. Dat heeft meteen wel deugd gedaan."

"Ik zal Michael blijven herinneren als iemand die door iedereen heel graag gezien werd. Niemand kan een slecht woord over hem zeggen en dat zou hij ook nooit over anderen gedaan hebben. Ik ben samen met Wout van Aert ook op bezoek gegaan bij Michaels familie. Dat was heel intens, maar ik denk wel dat we daar allemaal veel aan gehad hebben. Zijn familie staat er ook voor honderd procent achter dat we de Brabantse Pijl zullen rijden. Het zal geen makkelijke dag worden op de fiets, maar we doen het als eerbetoon aan Michael."

Stijn Steels: "Wat een droomdag moest worden, werd de zwartste dag"

Stijn Steels reed samen met Goolaerts Parijs-Roubaix. Steels wisselde net voor de fatale val nog wat woorden uit met zijn ploegmaat in wat voor de ploeg dé koers van het voorjaar had moeten worden. "We kregen een wildcard en Wout van Aert had toegewerkt naar Roubaix. Maar wat een droomdag moest worden, werd de zwartste dag. Op het moment dat je hoort wat er gebeurd is, is de rest van de dag één grote nachtmerrie. Ik probeerde er niet té vaak aan te denken, maar als de mensen langs de kant dan roepen 'komaan, voor Michael!' dan komt dat wel binnen. Na de aankomst zag ik dan onze ploegleider met tranen in de ogen staan: dan wist ik dat het erg was."

"Ik wil wel zeggen dat we allemaal goed zijn opgevangen door de ploeg. Het gesprek met de traumapsycholoog heeft deugd gedaan, want op zo'n dag gaan er enorm veel emoties door je heen. Of ik vind dat er nog meer hartscreenings moeten komen? Het wielrennen is volgens mij nu al een van de sporten waar je het vaakst getest wordt. Ik denk gewoon dat Michael enorm veel pech gehad heeft dat hij niet eerst een waarschuwing heeft gekregen. Hij werd jaarlijks getest, dus volgens mij heeft hij gewoon brute pech gehad. Jammer genoeg."