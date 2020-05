Ploegleider Riis over het plan van Campenaerts: “Nieuwe aanval uurrecord niet realistisch” MG

02 mei 2020

09u04 0 Wielrennen Een plan van Victor Campenaerts om zijn eigen werelduurrecord te verbeteren, nu er toch niet mag worden gekoerst, was niet realistisch. Dat zegt Bjarne Riis, de ploegleider van Campenaerts.

Campenaerts brak in april vorig jaar op de wielerbaan van Aguascalientes in Mexico het uurrecord van Bradley Wiggins. Dat staat nu op 55,089 kilometer. Campenaerts kwam met de idee om het uurrecord aan te vallen in de velodroom van Londen, die op zeeniveau ligt. Campenaerts wilde daarmee de kritiek weerleggen op het feite dat hij op grote hoogte had gereden. En hij zou in deze koersluwe tijden ook een nieuw doel hebben gehad.

“Dat was een geweldig idee van Victor”, zegt Riis. “Maar we wisten dat hij weinig steun zou krijgen van de UCI. Er zijn een aantal protocols die moeten worden gevolgd, je hebt een aantal mensen nodig, commissarissen. Er waren te veel onbekenden. Het was niet mogelijk. Als het had gekund, dan had hij onze volle steun gekregen.”

